TA: Pullback voor de AEX

De correctie van de AEX richting de horizontale steun van 586,32 treedt op als pullback. Deze steun valt samen met een stijgende trendlijn, dubbele steun dus.

De oorzaak van de recente technische zwakte ligt in het feit dat beleggers beginnen te twijfelen over de kansen van de handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China.

Aanvankelijk leidde optimisme over de deal kort geleden nog tot nieuwe koersrecords op Wall Street. Maar nadat de recordregen stilviel, viel ook de steun van Wall Street voor de Europese beurzen af.

Door de toenemende twijfel in de markt halen beleggers wat stukken van de tafel. Dat heeft geleid tot technische zwakte.

Vandaag bespreek ik het pullback scenario van de AEX.

AEX-index ondergaat pullback

De AEX-index breekt uit de ultrakorte stijgende trend. Maar de wat rustigere uptrend (de vette blauwe lijn) is nog intact. De consolidatie van de afgelopen twee weken (in de range tussen 594,08 en 601,04) is aan de onderkant gebroken.

Deze correctie, die mijns inziens beperkt zal blijven tot 586,32 punten, loopt overigens langzaam ten einde. Hier ligt de top van 25 juli, die nu als steun zal fungeren.

Maar de terugval kan ook op een hoger niveau (dus boven 586,32 punten) opgevangen worden. Het laagste punt van donderdag lag op 587,47 punten.



Het valt op dat de horizontale steun van 586,32 vrijwel samenvalt met de stijgende trendlijn (de vette blauwe lijn). Er is dus sprake van een dubbele steun.



In de recente dip herkennen we de pullback, die we in dit blog wel vaker hebben besproken. Onder de AEX-grafiek vindt u de uitleg over de mechanismes en marktkrachten waarbinnen de pullback doorgaans optreedt.







Uitleg Pullback

Van een geldige pullback is bij de volgende voorwaarden sprake: