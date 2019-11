Slot: Dag om snel te vergeten

Het is zo'n dag dat de beurs gewoon omlaag wil. Het blijft altijd verleidelijk om een trigger aan te wijzen, maar vandaag lijkt die er niet te zijn.

Ok, een handelsdeal tussen de VS en China kunnen we dit jaar wel vergeten, maar dat komt niet als een verrassing. Verder kwam er nog een hele rits aan semi-belangrijke macro's binnen.

Deze vielen in een brede lijn mee, zo stegen de Amerikaanse verkopen van bestaande woningen in oktober met 1,9% op jaarbasis. Ook het Europese consumentenvertrouwen was iets beter dan verwacht. Nee, het kan beleggers niet bewegen de beurzen hoger te zetten.

Ach, we moeten er ook niet dramatisch over doen. Het is heel normaal dat er een paar mindere beursdagen tussen zitten. Vooralsnog hebben dit jaar niets om over te klagen. Year to date staat er voor de AEX een winst van ruim 25% op het bord.

ABN Amro -0,3%

Ondanks ABN Amro vandaag weer slecht in het nieuws komt, weet de Nederlandse grootbank het verlies aardig binnen de perken te houden. Het is echter slechts een doekje voor het bloeden, want het aandeel is dit jaar met een verlies van 22,4% de zwakste broerder binnen de AEX.

Het NRC schreef dat de Nederlandse grootbank verzuimde de Fortis-klanten te checken in 2010, toen het bedrijf deze over nam. Die controle is nog steeds niet geweest, waardoor veel klanten ten onrechte een laag risicoprofiel hebben op het gebied van witwassen.

Daar bleef het niet bij, want ABN Amro kreeg ook een boete van €2 miljoen voor het niet tijdig naar buiten brengen van informatie over het vervroegde vertrek van Gerrit Zalm als topman. Op dit moment kent de grootbank een beurswaarde van €7,5 miljard, dus is het slechts een fooi.

Toch is het niet goed voor het imago van de bank.

ABN Amro heeft vorige week een boete van twee miljoen euro gekregen voor het achterhouden van beursgevoelige informatie. https://t.co/kAeV6bvB5L — NRC (@nrc) November 21, 2019

De IEX-Beleggersdesk vindt het negatieve sentiment overdreven en wijst erop dat ABN Amro tot de best gekapitaliseerde banken hoort binnen Europa. Wilt u de gehele update lezen dan kunt u klikken op de link in de onderstaande tweet.

Markt te negatief over ABN Amro #ABNAMROBANKN.V. https://t.co/iyn1tW0eZG — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 21, 2019

Rentes

Een beeld dat we niet iedere dag zien. De aandelenmarkt gaat omlaag en de rentes stijgen. Normaal gesproken zou de Nederlandse tienjaarsrente op zo'n dag als vandaag zakken. Niets is minder waar, want er komen gewoon twee basispuntjes bij.

Brede markt

De AEX gaat 0,7% omlaag en daarmee blijven we ver achter ten opzichte van de DAX (+0,0%) en CAC (-0,2%). Een ronduit beroerde prestatie die niet door één of twee individuele aandelen wordt veroorzaakt.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 3,7% en noteert 12,5 punten.

De Amerikaanse indices staan zo'n 0,3% in het rood.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,108 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,5%) raakt het zicht op de $1.500 kwijt.

Olie: WTI (+1,6%) en Brent (+1,5%) knallen aan het einde van de handel ineens omhoog.

Bitcoin (-6,7%) gaat door het putje. UPDATE: bitcoin is going down. Just like expected.

New Dutch video for the explanation on the why and on what's next! ?



????https://t.co/11vUkN5NuJ???? pic.twitter.com/W6fODkJBqC — ? Maddie (@Misssbitcoin) November 21, 2019

Het Damrak

ArcelorMittal (-2,7%) staat de gehele dag bovenaan het rijtje floppers. Tegenvallend nieuws omtrent de handelsoorlog en het aandeel gaat zuidwaarts.

(-2,7%) staat de gehele dag bovenaan het rijtje floppers. Tegenvallend nieuws omtrent de handelsoorlog en het aandeel gaat zuidwaarts. Voor de rest zijn de uitslagen te verwaarlozen binnen de AEX. Zonder groot nieuws steekt Randstad (+0,6%) er iets bovenuit.

(+0,6%) er iets bovenuit. Ook Galapagos (-0,0%) houdt de schade aardig beperkt. Niemand mag dit jaar ook maar één slecht woord over topman Onno van der Stolpe zeggen. Dan bent u van mij:)

(-0,0%) houdt de schade aardig beperkt. Niemand mag dit jaar ook maar één slecht woord over topman Onno van der Stolpe zeggen. Dan bent u van mij:) De chippers vallen vandaag tegen. Met name ASMI (-2,1%) en Besi (-2,8%) gaan onderuit. Er zullen echter niet veel beleggers zijn die zich hier druk om maken. Dit jaar zijn deze twee fondsen namelijk helemaal geëxplodeerd.

(-2,1%) en (-2,8%) gaan onderuit. Er zullen echter niet veel beleggers zijn die zich hier druk om maken. Dit jaar zijn deze twee fondsen namelijk helemaal geëxplodeerd. Basic-Fit (+0,3%) profiteert van een koersdoelverhoging van KBC. Het aandeel gaat naar €38 van €35 en het advies blijft gehandhaafd op kopen.

(+0,3%) profiteert van een koersdoelverhoging van KBC. Het aandeel gaat naar €38 van €35 en het advies blijft gehandhaafd op kopen. Hoe meer volatiliteit hoe beter voor Flow Traders (+1,7%). In het fondsenrondje leest u hier meer over.

(+1,7%). In het fondsenrondje leest u hier meer over. Alfen (-4,8%) staat, sinds het nieuws dat grootaandeelhouder Infestos zijn belang afbouwt, in de uitverkoop.

(-4,8%) staat, sinds het nieuws dat grootaandeelhouder Infestos zijn belang afbouwt, in de uitverkoop. Ajax (+1,0%) loopt bijna iedere dag iets op.

(+1,0%) loopt bijna iedere dag iets op. Dat geldt niet voor B&S Group (-2,6%). De IEX-Beleggersdesk kwam vanmiddag langs met een advieswijziging. B&S Group: Onbekend maakt onbemind #B&SGroupSA https://t.co/WLo2xT6fAZ — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 21, 2019

Adviezen

Basic-Fit: naar €38 van €35 en kopen - KBC

Lucas Bols: naar kopen van houden en naar €15,50 van €17,50 - KBC

Unilever: naar €50 van €52 en houden - HSBC

De dag van morgen