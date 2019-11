Fondsenrondje: Weer die handelsoorlog

De 600-puntengrens is even buiten beeld. De AEX verliest 0,7% omdat de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese leider Xi Jinping nog niet op één lijn zitten.



Trump vindt immers dat de Chinezen onvoldoende bewegen. Heel verrassend is dit niet, want als de Aziaten een gemakkelijke onderhandelingspartner waren geweest, dan was er vorig jaar al een handelsdeal getekend.

Uiteraard is het intellectueel eigendom een struikelblok. Daar is deze hele handelsoorlog juist om te doen. Opmerkelijk is dat de Chinese vicepremier juist voorzichtig optimistisch is over een eerste fase van een handelsakkoord. Kortom, deze soap gaat nog wel even door.

Flow Traders +1,8%

Eén van de weinige aandelen die juist gebaat is bij onrust omtrent het handelsconflict, is Flow Traders. Het handelshuis moet het hebben van hoge volatiliteit op de financiële markten, als er meer gehandeld wordt.

Daarnaast gaat de spread tussen de bied- en laatkoers bij opties omhoog, waardoor Flow Traders als handelaar hogere marges maakt. Hogere omzetten in combinatie met hogere marges betekent kassa.

Als het op de markten helemaal uit de klauwen loopt, is Flow Traders niet te beroerd om ook zelf positie in te nemen. Tenminste, het gerucht gaat dat het bedrijf in het eerste kwartaal van 2018 positie nam op de VIX, waardoor er dat kwartaal maar liefst €2,36 per aandeel werd verdiend.

Juist in die periode explodeerde de koers van Flow Traders. Daarna ging het alweer snel bergafwaarts. Dit is vooral een aandeel waar u vanwege het dividend in moet zitten.



Brede markt

De AEX gaat 0,7% omlaag en daarmee blijven we achter ten opzichte van de DAX (-0,4%) en CAC (-0,4%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 7,2% en noteert 12,7 punten.

De futures op Wall Street koersen zo'n 0,2% in het rood.

De euro klimt 0,1% noteert 1,109 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,21%) en Duitse (-0,35%) rente blijven stabiel. Opvallend dat ze niet naar beneden gaan.

Goud (-0,2%) valt een beetje tegen.

Olie: WTI (-0,5%) en Brent (-0,5%) vinden de weg omhoog ook nog niet

Bitcoin (-2,2%) is het wederom helemaal kwijt.

Het Damrak

Op Ahold (+0,4%) na koersen alle hoofdfondsen in het rood.

ArcelorMittal (-3,1%) krijgt zoals verwacht de grootste klappen te verwerken. De staalgigant is extreem gevoelig voor berichten over de handelsoorlog.

Van Relx (-1,4%) en Wolters Kluwer (-1,5%) had ik vandaag meer verwacht.

(-1,4%) en (-1,5%) had ik vandaag meer verwacht. ABN Amro (-1,4%) komt wederom negatief in het nieuws. NRCschrijft dat in 2010 alle vijf miljoen Fortis-klanten als 'veilig' inde systemen zijn gezet, zonder ze te screenen. Dat screenen is nog steeds niet gebeurd. Verder krijgt de Nederlandse grootbank een boete van €2 miljoen, omdat het bedrijf bepaalde informatie niet openbaar maakte over het vertrek van oud-topman Gerrit Zalm. ABN Amro heeft vorige week een boete van twee miljoen euro gekregen voor het achterhouden van beursgevoelige informatie. https://t.co/kAeV6bvB5L — NRC (@nrc) November 21, 2019

Altice (+1,5%) doet wat het wil.

Basic-Fit (+0,6%) profiteert van een koersdoelverhoging van KBC. De Belgische grootbank handhaaft het aandeel op de kooplijst. Volgens analisten is de sportschoolketen uitstekend gepositioneerd en kan die daarom de eigen ambitieuze doelstellingen waarmaken.

Aperam (-2,1%) daalt om dezelfde reden als ArcelorMittal.

Alfen (-5,3%) krijgt een pak rammel. Het aandeel is gaan dalen sinds het bericht dat grootaandeelhouder Infestos aan het verkopen geslagen is.

Kiadis (-7,3%) is een speelbal van speculanten geworden.

(-7,3%) is een speelbal van speculanten geworden. Lucas Bols (-1,4%) zag de halfjaaromzet in het gebroken boekjaar 2019/2020 met 2,5% stijgen. Deze plus is volledig te danken aan meevallende valuta-effecten. De markt reageert lauwtjes op de cijfers, terwijl de analisten van KBC reden zien om het aandeel op de kooplijst te zetten. Lucas Bols: Leve de euro #LucasBols https://t.co/eMFrDRq4IQ — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 21, 2019

