Liveblog: Uitnodiging van China!

Update 11:30 uur: Koopkans?

Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen biedt deze daling een mooi instapmomentje voor beleggers.

De terugval van de #AEX vormt wellicht een mooi moment om weer wat aandelen op te pikken. De pullback kan een hogere bodem achterlaten boven het uitbraakniveau. De hogere bodem wordt bevestigd na een doorbraak boven de top op 602 punten. #beleggen pic.twitter.com/WOWJBQXZdH — Justin Blekemolen (@JustinBlekemole) November 21, 2019

Update 11:15 uur: Uitnodiging van China

China nodigt de Verenigde Staten uit voor een nieuwe ronde van onderhandelingen over het handelsconflict. The show goes on!

CHINA INVITES U.S. TRADE NEGOTIATORS FOR NEW ROUND OF FACE-TO-FACE TALKS -WALL STREET JOURNAL, CITING UNNAMED SOURCES — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) November 21, 2019

Update 09:37 uur: Vette vinger

Dit is niet de manier om als handelaar rijk te worden.

Iemand is wel van z'n stukken #Euronext af: zij het op een wat ongunstige prijs: pic.twitter.com/H3c7WZnzX1 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 21, 2019

Update 09:35 uur: Nederlanders spendeert nog steeds

Ondanks dat het consumentenvertrouwen (-2) licht negatief is, hebben Henk en Ingrid er nog steeds zin in om de nodige centjes uit te geven. In september gaf de Nederlandse consument 2,2% meer uit dan in diezelfde maand een jaar geleden. Met name aan meubilair en huishoudelijke apparaten werd meer geld besteed.

Consument laat het geld nog steeds rollen, ondanks donkere wolken https://t.co/d31voW653K pic.twitter.com/kuO55IzCXE — RTL Z (@RTLZ) November 21, 2019

Update 09:30 uur: Basic-Fit houdt verlies beperkt

Vandaag verliest Basic-Fit (-0,3%) aanmerkelijk minder terrein dan de meeste aandelen binnen de AMX. Wellicht helpt een koersdoelverhoging van de Belgische grootbank KBC. Analisten vinden de sportschool goed gepositioneerd in de fitnessmarkt, waardoor de groei er naar alle waarschijnlijk goed in blijft zitten.

Basic-Fit heeft als doel om in 2022 ongeveer 1250 clubs te hebben geopend. Op middellange termijn moet dit uitgroeien naar 2000 sportscholen. Volgens KBC zijn deze doelstellingen realistisch.

Update 09:20 uur: Adviezen

Basic-Fit: naar €38 van €35 en kopen - KBC

Lucas Bols: naar kopen van houden en naar €15,50 van €17,50 - KBC

Unilever: naar €50 van €52 en houden - HSBC

Update 09:15 uur: Lage werkloosheid

Dit zijn betere berichten. Zo slecht gaat het nog niet met Nederland.

Met nog twee maanden te gaan, lijkt het er op dat 2019 het jaar wordt met de op één na laagste werkloosheid van de afgelopen 40 jaar. Alleen 2001 kwam lager uit. Wie had dit zo'n 6 jaar geleden kunnen bedenken? — Rob Witjes (@RobWitjes) November 21, 2019

Update 09:10 uur: Weer die handelsoorlog

De AEX opent met een min van 0,8%. De Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese leider Xi Jinping kunnen het nog niet eens worden. Het lijkt erop dat een deal er dit jaar niet gaat in zitten.

Niet geheel verrassend is ArcelorMittal de grootste daler binnen de hoofdindex met een verlies van 2,4%. Dit aandeel beweegt namelijk altijd heel fors op nieuws omtrent het handelsconflict