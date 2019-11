Slot: Niets is zo onvoorspelbaar als de beurs

De AEX (-0,4%) herstelde weliswaar licht aan het einde van de handelsdag, maar het is onvoldoende om er een plus uit te persen. De woorden van Trump van gisteravond dreunen toch nog een beetje na.

Hij zei immers de importtarieven te willen verhogen als er geen akkoord komt met de Chinezen. Anderzijds valt de schade erg mee. We zien de laatste tijd sowieso dat de markten zich er steeds minder mee bezig houden.

In mei daalden of stegen de beurzen nog meerdere procenten tegelijk als er weer eens een tweetje vanuit het Witte Huis langskwam. Daar is nu geen enkele sprake van. Maar goed, wat niet is kan nog komen. Als Donald Trump en Xi Jinping elkaar wederom in de haren vliegen, dan hebben we de poppen alsnog aan het dansen.

Dit soort onvoorspelbaarheden maken het altijd zo lastig om in te schatten of er wel of geen eindejaarsrally komt. Sowieso is het doen van voorspellingen op de beurs extreem lastig. Helemaal voor de korte termijn. Waar ik me in ieder geval aan vasthoud, is dat december historisch gezien een van de beste beursmaanden van het jaar is.

Kiadis +21,8%

Het is niet de eerste keer deze week dat Kiadis de absolute topper van de dag is. Daar waar we de afgelopen dagen met onze handen in het haar zaten, omdat we niet wisten waarom, kunnen we nu een trigger melden.

Het management van het biotechfonds heeft namelijk een roadshow gehouden in de VS. Onder andere de zakenbanken Stifel en Jefferies luisterden naar het verhaal van CEO Arthur Lahr. Blijkbaar was zijn verhaal goed, want speculanten springen massaal in het aandeel.

Ik sluit niet uit dat Kiadis van het moment gebruik maakt om nieuwe aandelen uit te geven. Er zit immers slechts €47 miljoen in kas, terwijl de verplichtingen €60 miljoen bedragen. Daarnaast kosten de lopende fase-1 studies, overgenomen met Cytosen Therapeutics, gewoon geld. Wees dus gewaarschuwd.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omlaag. Met name de Zwitserse yield (-4 basispunten) zakt fors terug.

Brede markt

De AEX gaat 0,4% omlaag en daarmee presteren we in lijn met de DAX (-0,5%) en CAC (-0,3%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 2,1% en noteert 12,1 punten.

De Amerikaanse indices staan zo'n 0,2% in het rood.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,106 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,2%) kan de openingswinst niet vasthouden.

Olie: WTI (+3,1%) en Brent (+2,9%) knallen aan het einde van de handel ineens omhoog.

Bitcoin (-0,1%) blijft vandaag redelijk liggen.

Het Damrak

Adyen (+1,1%) ligt er de gehele dag goed bij. Het betaalplatform profiteert van een koopadvies van Bank of America. Daarnaast wordt het koersdoel met 14% verhoogd naar €732.

(+1,1%) ligt er de gehele dag goed bij. Het betaalplatform profiteert van een koopadvies van Bank of America. Daarnaast wordt het koersdoel met 14% verhoogd naar €732. Het sentiment onder biotechfondsen is uitstekend en dan kan Galapagos (+2,2%) natuurlijk niet achterblijven.

(+2,2%) natuurlijk niet achterblijven. ABN Amro (-1,3%) maakt het openingsverlies weliswaar voor de helft goed, maar het aandeel koerst alsnog dichtbij de laagste koers ooit.

(-1,3%) maakt het openingsverlies weliswaar voor de helft goed, maar het aandeel koerst alsnog dichtbij de laagste koers ooit. IMCD (-2,7%) corrigeert wat. Nog altijd is het aandeel met een getaxeerde K/W van 24 voor 2020 behoorlijk aan de prijs. Helemaal omdat het bedrijf opereert in een cyclische business.

(-2,7%) corrigeert wat. Nog altijd is het aandeel met een getaxeerde K/W van 24 voor 2020 behoorlijk aan de prijs. Helemaal omdat het bedrijf opereert in een cyclische business. Winkelvastgoedaandelen krijgen vandaag een pak rammel. Met name Eurocommercial Properties (-1,6%) en Wereldhave (-1,9%) gaan stevig omlaag.

(-1,6%) en (-1,9%) gaan stevig omlaag. Boskalis (+0,6%) haalt een paar flinke orders binnen voor zware zeetransporten. Deze hebben een gezamenlijke waarde van $120 miljoen.

(+0,6%) haalt een paar flinke orders binnen voor zware zeetransporten. Deze hebben een gezamenlijke waarde van $120 miljoen. Fugro (+1,9%) mag op 2000 meter diepte aan de slag in de golf van Mexico. Tenminste, dat zijn de geruchten. De bodemonderzoeker heeft dit zelf nog niet bekend gemaakt.

(+1,9%) mag op 2000 meter diepte aan de slag in de golf van Mexico. Tenminste, dat zijn de geruchten. De bodemonderzoeker heeft dit zelf nog niet bekend gemaakt. Altice (+1,7%) maakt een aardige draai.

(+1,7%) maakt een aardige draai. TomTom (+2,0%) klimt weer boven de €10.

(+2,0%) klimt weer boven de €10. De bodem bij B&S Group (-2,8%) lijkt nog niet bereikt. Wat een rampjaar is het voor het handelshuis.

(-2,8%) lijkt nog niet bereikt. Wat een rampjaar is het voor het handelshuis. Alfen (-3,7%) gaat op een gigantisch volume omlaag. Afgelopen vrijdag werd bekend dat grootaandeelhouder Infestos een belang ter omvang van 7,5% van het totaal aantal uitstaande aandelen had verkocht.

(-3,7%) gaat op een gigantisch volume omlaag. Afgelopen vrijdag werd bekend dat grootaandeelhouder Infestos een belang ter omvang van 7,5% van het totaal aantal uitstaande aandelen had verkocht. Hal (-1,4%) ziet de intrinsieke waarde oplopen naar €160,05 per aandeel per 30 september. Liefhebbers kunnen de cijfers zien door op deze link te klikken.

(-1,4%) ziet de intrinsieke waarde oplopen naar €160,05 per aandeel per 30 september. Liefhebbers kunnen de cijfers zien door op deze link te klikken. Lokaal heeft Vivoryon Therapeutics (+8,1%) er zin in.

Adviezen

Adyen: naar kopen van houden en naar €836 van €732 - Bank of America

ASR: naar kopen en €39 - Mediobanco

Boskalis: naar €26,30 van €26,25 en kopen - ING

Kendrion: naar €29 van €25 en kopen - Berenberg

De dag van morgen