TA: Chips op koers

De chipsector noteert rond een all-time high, heeft alle weerstanden gebroken en beweegt technisch in een uptrend. Het gaat nog steeds goed met de economie.

Je zou het niet zeggen op basis van het koersverloop van de beurzen gisteren (dinsdag), maar de economie is robuust en draait op volle toeren.

Aan de zijlijn wachten beleggers echter nog altijd op duidelijkheid over de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China. We zien dit af en toe terug in een beperkte stagnatie van de koersen op de beurzen, zoals gisteren.

Een bevredigende uitkomst van het handelsoverleg kan onder andere bedrijven in de chipsector op Wall Street een duwtje in de goede richting geven. Chipbedrijven zijn doorgaans uiterst gevoelig voor handelsperikelen.

Philadelphia Semiconductor index

Vandaag bekijk ik SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de halfgeleiderindustrie weergeeft. Deze index, waarvan de volledige naam Philadelphia Semiconductor index luidt, laat in één klap goed zien hoe het met de chipssector gesteld is.

Onderaan mijn column een uitleg van deze halfgeleidersindex. Behalve de SOX-index, kijk ik ook naar de giganten ASML en Advanced Micro Devices.

De chipsector wordt ook gezien als een barometer van de economie. Is er economische tegenwind, dan zullen halfgeleiderbedrijven het vaak als eerste voelen. Maar draait de economie op volle toeren, dan zullen halfgeleiders ook goede zaken doen. Dat laatste lijkt ook nu het geval.

SOX index

De SOX noteert op een all-time high, heeft alle weerstanden van betekenis gebroken en beweegt in een consistente uptrend. Alleen al in 2019 is de sector ruim 50% in beurswaarde gestegen.

De SOX index heeft de oude uptrend hervat nadat de weerstandslijn, over alle toppen sinds 2017, is gebroken. De chipssector ligt prima op koers en signaleert vooralsnog een krachtige economie.

De eerstvolgende barrière wacht rond 2.000 punten (het berekend koersdoel). Enkel een terugval onder de steun van 1.502,73 (de bodem van 3 oktober) zou het beeld doen verzwakken.

ASML

Kopers weten ASML nog steeds te vinden. Fors hogere toppen en bodems signaleren een koopkrachtige vraag onder beleggers.

ASML oogt technisch bezien zeer sterk. Derhalve mogen we verdere koersstijging verwachten. Een eerste koersdoel ligt rond de weerstand van €280 (het berekend koersdoel). Steun ligt rond €217,00 (de bodem van 3 oktober).







AMD

Advanced Micro Devices is boven de oude weerstand, rond de toppen van 2018 en 2019, gebroken. Daarmee is een technische verbetering opgetreden.

Opwaarts is er ruimte richting de weerstand van $65 (het berekend koersdoel). Steun ligt rond $26,03 (de bodem van 24 mei).







Uitleg Philadelphia Semiconductor Sector-index

De Philadelphia Semiconductor Sector-index is een aandelenindex van 19 halfgeleidersfondsen. De index is begonnen op (omgerekend) 100 punten. De halfgeleiderindex wordt doorgaans SOX genoemd.



De index is prijsgewogen samengesteld. Dat houdt in dat de ondernemingen met de hoogste absolute koers het zwaarste wegen. Het fonds met veruit de grootste marktwaarde, Intel, heeft daardoor niet de zwaarste weging. Het voordeel hiervan is dat de dominantie van de index door enkele giganten ingeperkt is.

Volatiel

De halfgeleiderindustrie is bijzonder beweeglijk. Vanaf teruggerekend 100 punten in 1993 bereikte de SOX-index in mei 2000 een hoogtepunt van 1.300 punten. Daarna daalde de index heftig, wel 80% tot 200 punten eind 2002.

Op dit moment noteert de SOX rond 1.735 punten. Ter illustratie, de SOX is alleen al dit jaar met ruim 50% opgelopen.