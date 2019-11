Slot: Negatieve draai

Het leek vanochtend een prachtige beursdag te worden, maar uiteindelijk sluit de AEX met een verlies van 0,3%. Een duidelijke trigger voor deze daling kunnen we helaas niet vinden.

Bij opening leken de beurzen te profiteren van het goede nieuws omtrent Huawei. De speciale Amerikaanse vergunning voor het Chinese technologieconcern werd immers met 90 dagen verlengd.

Om de één of andere reden hield het goede sentiment geen stand. Overigens zijn het geen uitslagen waar we ons zorgen over moeten maken. Daarnaast mogen we niet vergeten dat de AEX-herbeleggingsindex dit jaar 27% is gestegen.

ASML zakt

Het is zwaargewicht ASML (-1,4%) die de AEX vandaag naar beneden drukt. De chipgigant heeft een weging van 16,5% en duwt de hoofdindex dus zelfstandig 0,25% omlaag. Groot nieuws omtrent de chipper kwamen we echter niet tegen.

Het enige wat we zien is dat de koers vanaf het middaguur gestaag zakt. Hetzelfde geldt voor ASMI (-1,8%) en Besi (-0,4%), maar deze fondsen koersten de gehele dag al lager. Nee, voor chipbeleggers is het gewoon een dag om snel te vergeten.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Rentes

Over de bewegingen in de rentemarkt kunnen we kort zijn. Er gebeurt namelijk vrijwel niets. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier daalt een basispuntje.

Brede markt

De AEX gaat 0,3% omlaag en daarmee blijven we achter ten opzichte de DAX (+0,1%). Alleen de Fransen (-0,4%) en Italianen (-0,5%) doen het een tikje slechter dan wij.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 1,4% en noteert 11,6 punten.

De Amerikaanse indices laten een verdeeld beeld zien. De Dow Jones (-0,4%) en S&P500 (-0,1%) koersen in het rood, terwijl de Nasdaq (+0,2%) het hoofd goed boven water weet te houden.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,108 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,1%) blijft dicht bij huis.

Olie: WTI (-2,3%) en Brent (-1,8%) gaan wederom door het putje.

Bitcoin (-1,3%) doet het niet veel beter.

Het Damrak

ABN Amro (-1,0%) kreeg de Duitse autoriteiten op bezoek in het kantoor in Frankfurt. De Duitsers denken dat de bank de fout is ingegaan met de zogenoemde cum/ex transacties. In het liveblog leest u hier meer over.

(-1,0%) kreeg de Duitse autoriteiten op bezoek in het kantoor in Frankfurt. De Duitsers denken dat de bank de fout is ingegaan met de zogenoemde cum/ex transacties. In het liveblog leest u hier meer over. Takeaway.com (+5,7%) gaat met dank aan de analisten van Credit Suisse door het dak. De Zwitserse bank plaatst de maaltijdbezorger op de kooplijst en verhoogt het koersdoel met €7 naar €95.

(+5,7%) gaat met dank aan de analisten van Credit Suisse door het dak. De Zwitserse bank plaatst de maaltijdbezorger op de kooplijst en verhoogt het koersdoel met €7 naar €95. Galapagos (-2,3%) ligt er de gehele dag al slecht bij. Wellicht reageert het fonds op het bericht dat Wellington zijn belang tot onder de 5% heeft gebracht.

(-2,3%) ligt er de gehele dag al slecht bij. Wellicht reageert het fonds op het bericht dat Wellington zijn belang tot onder de 5% heeft gebracht. ArcelorMittal (+0,7%) geeft de openingswinst grotendeels prijs.

(+0,7%) geeft de openingswinst grotendeels prijs. Vopak (-2,2%) corrigeert iets.

(-2,2%) corrigeert iets. Handelsaandeel Altice (-2,9%) krijgt een pak rammel.

(-2,9%) krijgt een pak rammel. Wereldhave (+1,8%) is het enige winkelvastgoed dat er een stevig plus uit weet te persen. Dat komt ook niet iedere dag voor.

(+1,8%) is het enige winkelvastgoed dat er een stevig plus uit weet te persen. Dat komt ook niet iedere dag voor. Fagron (+1,7%) zet een aardige plus op het bord. Het volume van 188.000 stukjes is iets hoger dan gemiddeld.

(+1,7%) zet een aardige plus op het bord. Het volume van 188.000 stukjes is iets hoger dan gemiddeld. Kiadis (+40,3%) explodeert. Headlines hebben we echter nog niet voorbij zien komen. Met dit soort uitslagen ben ik bijna geneigd te zeggen dat er wat aan zit te komen. Maar dat is vaak de valkuil. Als een koers omhoog springt, willen de nodige partijen er weleens op duiken en dan creëert dit een zelf versterkend effect. Ik blijf er in ieder geval vanaf.

Adviezen

Basic-Fit: naar €34 van €32 en houden - Berenberg

Prosus: naar €85 en kopen - Citigroup

Takeaway.com: naar kopen van houden en naar €95 van €88 - Credit Suisse

TKH: naar €61 van €65 en kopen - Berenberg

De dag van morgen