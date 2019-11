Fondsenrondje: Doorbreken

Het is de AEX (+0,6%) gelukt om door de 600-puntengrens te breken. De speciale vergunning van Huawei is door de VS verlengd met 90 dagen. Misschien dat dit bericht de markten omhoog helpt.

Eerder werd het Chinese technologieconcern nog op een zwarte lijst gezet. De verlenging van deze vergunning is in ieder geval een signaal dat de Chinezen en Amerikanen nog met elkaar aan het praten zijn.

Voor de rest is er niet zoveel richtinggevend nieuws. Om 14.30 uur komt er weliswaar een cijfer langs over de verkopen van nieuwe woningen in de VS, maar het is niet de verwachting dat dit de markten in vuur en vlam gaat zetten.

Het gaat simpelweg goed met de Amerikaanse huizenmarkt en dan wordt er door beleggers een stuk minder gelet op dit soort cijfers. Dat is in tijden van crisis echter heel anders.

Takeaway.com in de lift

Takeaway.com (+3,4%) is al de gehele ochtend de grootste stijger van de dag. De maaltijdbezorger profiteert van een adviesverhoging van Credit Suisse. De Zwitsers zetten het bedrijf van Jitse Groen op de kooplijst met een koersdoel van €95.

De IEX Beleggersdesk is een stuk terughoudender. De groei van het aantal online maaltijdbestellingen zal er de komende jaren nog volop in zitten, maar het business model van Takeaway.com is relatief gemakkelijk te kopiëren.

Met name Google is een gevaarlijke klant. Deze techgigant heeft enorme diepe zakken dus kan het de strijd met Takeaway.com gemakkelijk aan gaan.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Takeaway.com is een absolute parel op de beurs. De AEX doet het met een plus van 50% niet onaardig, maar de maaltijdbezorger gaat daar met een winst van 225% dik overheen.

Brede markt

De AEX gaat 0,6% omhoog en daarmee blijven we achter ten opzichte van de DAX (+0,9%). De Fransen (+0,4%) houden wel wel bij vandaag.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 3,5% en noteert 11,0 punten.

De futures op Wall Street koersen zo'n 0,3% in het groen.

De euro zakt 0,1% noteert 1,107 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,20%) en Duitse (-0,33%) rente blijven stabiel

Goud (-0,3%) maakt een pas op de plaats.

Olie: WTI (-0,9%) en Brent (-0,9%) liggen er weer slecht bij.

Voor bitcoin (-0,9%) geldt hetzelfde.

Het Damrak

Galapagos (-1,0%) blijft vandaag wat achter. Wellington heeft zijn belang in het biotechbedrijf verkleind tot onder de 5%.

Verzekeraars doen het niet onaardig. Zowel Aegon , ASR als NN Group stijgen zo'n 1%.

ArcelorMittal (+1,9%) zou zomaar kunnen profiteren van het goede nieuws omtrent Huawei. Dit is immers een goed signaal in de handelsoorlog tussen de VS en China.

Vopak (-0,7%) koelt wat af. Het is geen schande want de laatste dagen ging het aandeel wel heel hard omhoog.

Basic-Fit (-0,3%) profiteert niet van een koersdoelverhoging van Berenberg. Het aandeel gaat naar €34 van €32 en het advies blijft houden.

PostNL (+2,5%) heeft de smaak ineens te pakken. Geen idee waarom.

OCI (-1,1%) lijkt niets meer goed te kunnen doen. Maandag 25 november komt de kunstmestproducent met de derdekwartaalcijfers langs.

Kiadis (+16,5%) gaat helemaal los. Wat een gekte. Inmiddels is de €2-barrière ruimschoots doorbroken.

Brunel (+2,6%) herstelt iets, maar veel zoden zet het nog niet aan de dijk. Year to date staat de koers ruim 20% lager. Dat terwijl de AMX dit jaar ruim 36% oploopt.

