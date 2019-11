Liveblog: "Pensioendeal tussen Knot en Koolmees"

Update 14:05 uur: Vermogens naar records

Nederlandse beleggingsinstellingen hebben op dit moment €966 miljard onder beheer staan. Dit betekent een plus van 3,4% ten opzichte van het vorige kwartaal. Met name de stijgende aandelenkoersen, lagere rentes en de sterkere dollar helpen een handje.

In mijn vooruitblik voor deze week besprak ik de mogelijkheden voor een eindejaarsrally. Grote triggers zijn lijken er hiervoor niet te zijn, zo gaat de rente dit jaar in de VS waarschijnlijk niet omlaag en is er nog weinig zicht op een handelsakkoord tussen de VS en China.

Hier staat tegenover dat de macro's verbeteren en december van nature een uitstekende beursmaand is. Een voorzichtige koersstijging van enkele procenten, zou er de komende zes weken dus wel in kunnen zitten.

Update 13:00 uur: "Deal tusen Knot en Koolmees"

Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen denkt dat er achter de schermen een deal tussen staatssecretaris Koolmees en DNB-baas Klaas Knot is gesloten. Dit akkoord moet ervoor zorgen dat Nederlandse pensioenfondsen komend jaar niet te hoeven korten.

Het is algemeen bekend dat het kabinet een korting wil voorkomen en Knot daar heel anders over denkt. Hij wil namelijk niet dat de problemen naar de nieuwe generaties worden doorgeschoven. Om een korting van de pensioenen te voorkomen, moeten de regels worden aangepast en dat mag alleen in een uitzonderlijke situatie.

Daar lijkt nu geen sprake van te zijn. Aangezien Knot niet protesteert, denkt Van Leeuwen dat er wel een deal tussen Knot en Koolmees gesloten moet zijn.

Update 12:40 uur: Home Depot -5%

Het aandeel Home Depot gaat op Wall Street waarschijnlijk 5% lager openen. De grootste doe-het-zelfketen ter wereld verlaagt de omzetverwachting voor dit jaar. We moeten echter niet overdrijven hoe groot deze negatieve bijstelling is.

Nu gaat het management uit van een groei van 3,5%, waar het eerder nog uitging van 4%. De winst per aandeel kwam wel iets hoger uit dan verwacht. Op dit moment koerst Home Depot tegen 23,5 keer de getaxeerde winst over dit jaar.

Hiermee is het aandeel beslist geen koopje. Daar komt bij dat de koers dit jaar al bijna 40% is gestegen. Dan worden licht tegenvallende cijfers door beleggers over het algemeen aangegrepen om de stukken van de hand te doen.

Home Depot is slated to report earnings before the bell. Here's what to expect https://t.co/ueptfFUJcY — CNBC (@CNBC) November 19, 2019

Update 12:15 uur: Hogere bouwproductie

De impact van de stikstofcrisis op de bouwproductie lijkt nog relatief beperkt te zijn. De groei zwakt sinds de uitspraak van de Raad van State wel af.

Update 12:10 uur: +38%

Inmiddels staat er bij Kiadis zelfs een plus van 38% op het bord. Wat een gigantische uitslag zeg. Nog steeds kunnen we geen nieuws vinden.

Update 11:55 uur: Kiadis +27,5%

Kiadis gaat als een komeet, maar we kunnen niet achterhalen waarom. In de loop van de dag loopt het aandeel op hoog volume steeds verder op. Inmiddels zijn er 1,8 miljoen aandelen over de toonbank gegaan.



Update 11:45 uur: AMX niet te stoppen

Vorig jaar lagen de midcapfondsen er dramatisch bij, maar dit jaar is alles anders. Met name zwaargewicht ASMI (+186,6%) is hiervoor verantwoordelijk. Deze chipper kent een weging van 11,1% binnen de AMX en zet deze zelfstandig 20,7% hoger.

In totaliteit plust de midcap 36,5% dit jaar, wat betekent dat de overige fondsen gemiddeld zo'n 16% oplopen. Een duidelijk voorbeeld van dat de outperformance van een index vaak door een kleine groep aandelen wordt veroorzaakt.

De #AEX staat weer boven de 600 punten, maar de midkappers doen het nog beter! #AMX https://t.co/QxXgIpGORR — durk veenstra (@durkveenstra) November 19, 2019

Update 9:45 uur: Datum Q3 OCI bekend

Kunstmestfabrikant OCI heeft eindelijk een datum geprikt voor de derdekwartaalcijfers. Het wordt 25 november, aanstaande maandag. Het aandeel ligt in aanloop hiernaartoe behoorlijk onder druk. Het vermoeden bestaat dat de onderneming een rondje analisten gebeld heeft met tegenvallende omzetcijfers in verband met een productie-outage afgelopen kwartaal.

Maandag 25 november meer nieuws dus.

Update 9:35 uur: Vraag van vandaag

Ik brand mijn vingers er liever niet aan. Cannabisaandelen zijn nog volatieler dan biotechfondsen.

Investors have been punishing cannabis stocks after a crop of terrible earnings reports. What's your position? — MarketWatch (@MarketWatch) November 18, 2019

Update 9:25 uur: 600,13

Het is de AEX voor de tweede keer gelukt tijdelijk de magische 600-puntengrens te doorbreken. Op dit moment koerst de hoofdindex daar met een plus van 0,2% net onder. Cyclische aandelen liggen er over het algemeen beter bij vandaag dan de defensieve havens, maar veel heeft het allemaal niet om het lijf.

Update 9:20 uur: Takeaway.com straalt

Veruit de grootste stijger is op dit moment Takeaway.com (+3,3%). De maaltijdbezorger wordt op de kooplijst van Credit Suisse gezet en het koersdoel wordt €7 verhoogd naar €95. Bij een koers van €81,45 impliceert dit een upside van zo'n 17%.

