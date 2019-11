Liveblog: Adviezen en 600,13

Update 9:35 uur: Vraag van vandaag

Ik brand mijn vingers er liever niet aan. Cannabisaandelen zijn nog volatieler dan biotechfondsen.

Investors have been punishing cannabis stocks after a crop of terrible earnings reports. What's your position? — MarketWatch (@MarketWatch) November 18, 2019

Update 9:25 uur: 600,13

Het is de AEX voor de tweede keer gelukt tijdelijk de magische 600-puntengrens te doorbreken. Op dit moment koerst de hoofdindex daar met een plus van 0,2% net onder. Cyclische aandelen liggen er over het algemeen beter bij vandaag dan de defensieve havens, maar veel heeft het allemaal niet om het lijf.

Update 9:20 uur: Takeaway.com straalt

Veruit de grootste stijger is op dit moment Takeaway.com (+3,3%). De maaltijdbezorger wordt op de kooplijst van Credit Suisse gezet en het koersdoel wordt €7 verhoogd naar €95. Bij een koers van €81,45 impliceert dit een upside van zo'n 17%.

Update 9:15 uur: Adviezen