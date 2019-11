Rozemuller (VanEck): 'Ga beleggen!'

ETF-uitgever Think ETF’s is onlangs overgenomen door de grotere Amerikaanse sectorgenoot VanEck. Tegelijkertijd vierde Think vorige maand haar tienjarige bestaan. IEX sprak met oprichter en directeur Martijn Rozemuller naar aanleiding van deze twee events.

Think, en nu VanEck is een uitgever van ETF’s, (ETF staat voor Exchange Traded Fund). Kan je kort uitleggen hoe een ETF werkt?

“Vergelijk het met een normaal beleggingsfonds, dat belegt in aandelen en waar je als particulier in kunt deelnemen. Het verschil is dat je bij een beleggingsfonds maar 1 keer per dag in- of uit kunt stappen, terwijl een ETF verhandelbaar is als een aandeel; je kunt er de hele dag in en uit. Dat zorgt voor heel efficiënte prijsvorming.

Video: Rozemuller legt uit hoe een ETF precies werkt.

Een ETF geeft verder een brede spreiding en is meestal gebaseerd op een index, en kent doorgaanslagere kosten dan beleggingsfondsen. Er zijn namelijk geen dure fondsmanagers nodig.

En voor de particuliere belegger is het mooi dat je bij het opgeven van een order een limiet kunt meegeven. Mijn raad is om ook altijd die limiet mee te geven. Bestens is niet altijd het beste.”

De kosten van een ETF van VanEck bedragen gemiddeld ongeveer 0.3%. Toch vragen vermogensbeheerders die met ETF’s werken soms wel tot 1.5% van hun klanten.”

“Nou, klanten mogen best wat kritischer zijn. Sommige beleggers zouden zelf ook kunnen beleggen via ETF’s. Maar veel ook niet, omdat ze niet voldoende kennis hebben, of omdat ze het moeilijk vinden hun emoties de baas te blijven bij het beleggen.

Het is namelijk heel lastig om rationeel en consequent te beleggen. De verleiding om toch te (ver)kopen op het verkeerde moment is groot. De vermogensbeheerder kan je dan behoeden voor het doen van stomme dingen. Wie er echter heel emotieloos mee kan omgaan, heeft geen vermogensbeheerder als coach nodig.”

“En qua hoogte van de kosten, vergeet niet dat een vermogensbeheerder ook te maken heeft gekregen met gestegen kosten voor toezicht en veiligheid.”

Think bestaat inmiddels tien jaar. Hoe is het allemaal begonnen?

Rozemuller: “Toen ik in 2001 nog werkzaam was als optiehandelaar bij Optiver ben ik voor het eerst met ETF’s in aanraking gekomen. De ETF’s van State Street en iShares besloegen toen het grootste gedeelte van de markt, maar ik miste een aspect; namelijk de mogelijkheid om de dividendbelasting terug te halen. Dat vond ik een gebrek aan verder een heel mooi product.”

Hoeveel scheelt dat, als je de dividendbelasting terug kan halen?

“Stel, je gaat uit van een dividendrendement van 3,5%. Nederlandse bedrijven dragen standaard 15% daarvan af aan de fiscus. Dat is toch ruim 0,5% wat je per jaar misloopt. Beleggers hebben vaak de neiging om alles kleiner dan 1% is te bagatelliseren, maar een dividendlekkage van meer dan een half procent is toch heel behoorlijk en dat heeft mij destijds aan het denken gezet. Vandaar ook de naam Think ETF, dat komt daarvandaan.

“Daarnaast waren de hoge kosten van actief beheer een factor. Destijds was het onderscheid tussen passief en actief nog heel duidelijk. Wij wilden mensen aan het denken zetten dat beleggen ook kon met lagere kosten en meer spreiding. Dat was de start.”

Oprichters Rozemuller en Gijs Koning blijven allebei aan na de overname door VanEck.

Waarom bieden andere partijen niet de mogelijkheid om dividendbelasting terug te halen?

“Waarschijnlijk is het voor hun niet de moeite. En waarom zouden ze ook, als er nog steeds meer beleggers in hun ETF’s zitten dan in die van ons?”

“Bij iShares bijvoorbeeld pakken ze ook nog een gedeelte op securities lending, het uitlenen van aandelen aan shortende partijen. Het brutorendement voor de klant is daar lager. Maar omdat de meeste beleggers zich daar niet in verdiepen, gebeurt het toch.”

“Tien jaar geleden kwamen we net uit de financiële crisis. Heeft dat nog invloed gehad?”

“Ja en nee. In 2008 – midden in de crisis dus - hebben we de knoop doorgehakt en de BV opgezet, om in 2009 de eerste producten op de beurs te krijgen. Dat waren ETF’s op de AEX en de AMX. We wilden ons profileren als Nederlandse aanbieders.

De bedoeling was voor de retailbelegger het product nuttiger maken. Onze aanname was: lage kosten, veel spreiding. Je had toen nog geen mix-ETF’s die aandelen, obligaties en vastgoed combineerden. Dat was een gemis, want retailbeleggers vinden asset allocatie toch vaak moeilijk. Die mix-ETF’s, met de keuze uit een defensief, neutraal of offensief risicoprofiel, waren onze ‘claim to fame’.

“Ik zag het zelf als ‘confectie vermogensbeheer’. Uitstekende producten, dacht ik. Maar in de eerste jaren liepen ze nog niet goed. Nu wel, en zijn ze zelfs voor een Morningstar Award genomineerd.”

“Jullie zorgden destijds wel voor opschudding. Waar liep je zoal tegenaan bij de introductie van de Think ETF’s?’

“We hebben ons in het begin te weinig verdiept in de distributie en sales. Ons model was natuurlijk heel anders: wij wilden geen distributievergoeding betalen. In die tijd betaalden uitgevers van beleggingsfondsen een vergoeding aan de bank als die hun product aan een klant verkochten.

Zo’n distributievergoeding zou ons product duurder maken, en dat wilden we niet. Dus dat was lastig. Gelukkig had broker Binck er destijds wel oren naar.

Martijn Rozemuller bij het tienjarig jubileum van Think ETF.

Eind 2010, beging 2011 hebben we daarom een deel van het bedrijf aan hen verkocht. Binck werd partner, om een manier die wij rechtvaardig vonden. Want ze deelden niet alleen mee in de upside, maar ook in de downside. Bij het distributiemodel dat de banken hanteerden profiteerde de tussenpersoon alleen van de upside. ”

“Later werd dat provisiemodel van de banken gelukkig verboden. Dat heeft eigenlijk nog lang geduurd, tot 2013. Dat was goed, de klant is nu beter beschermd.

Think ETF maakt geen gebruik van securities lending (het uitlenen van aandelen aan shortende partijen)?

“Nee. Je moet denken in het belang van de klant, en dat wordt niet altijd gedaan. Waarom zou ik iemand in staat stellen om shortposities op te zetten, om dus tegen mijn klant in te gaan? Mijn klant koopt ETF’s omdat hij of zij denkt dat de beurs omhoog gaat.

Bij het faciliteren van shortposities zijn mijn klanten dus niet gebaat. Buiten dat blijft er altijd wat aan de strijkstok hangen en weet een belegger nooit in hoeverre hij of zij gecompenseerd wordt voor het risico dat de ETF-uitgever neemt.

Sinds 1 november is de naam Think ETF veranderd in VanEck ETF’s. De Amerikaanse ETF-uitgever VanEck nam Think over. Was Think zelf te klein om door te breken?

“Eigenlijk wilden wij zelf niet verkopen, maar de grootaandeelhouders (Binck 60%, Flow Traders 24%) wel. Dat moet je dan respecteren. Er was veel interesse, maar de partij moest ook wel bij ons passen.”

“VanEck is een grote partij, in de VS zit vanEck in de top tien van ETF-uitgevers. Zij willen graag in Europa groeien. We zijn in gesprek geweest met verschillende partijen, maar al gauw hadden we een voorkeur voor VanEck.

Het is een familiebedrijf en daarvan zijn er niet zoveel meer in de financiële wereld. VanEck is niet beursgenoteerd waardoor er minder nadruk ligt op steeds die kwartaalcijfers. Er is de rust en de tijd om de langetermijnvisie uit te voeren. Onze eerste indruk was goed en het gevoel is tot op de dag vandaag goed gebleven.”

Wat onderscheidt VanEck van de andere grote ETF-uitgevers?

“VanEck doet het net even anders dan anderen. Dat zie je bijvoorbeeld aan hun Morningstar Wide Moat-ETF’s. Bij die inmiddels razend populaire ETF worden niet simpelweg de 500 grootste bedrijven in de VS worden gepakt - zoals bij een S&P 500 ETF – maar wordt er gekeken naar bedrijven met een brede slotgracht, dus met een groot competitief voordeel, en daarnaast wordt ook gekeken naar de waardering van die bedrijven.

Dat maakt ze uniek. Vergelijk het met hand crafted beer tegenover bier van Heineken. Dat spreekt een deel van de beleggers aan, dat het graag net even anders doet.” VanEck is ook bekend van de (junior) gold miners ETFs, GDX en GDXJ waarmee beleggers kunnen inspelen op (kleinere) bedrijven in de mijnbouw.

VanEck bouwt dus veelal speciale ETF’s. Zijn die wel geschikt voor de doorsnee belegger?

“Er zijn ruwweg twee types beleggers. De eerste ziet beleggen als noodzakelijk kwaad en wil er zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn. Mijn advies is dan: houd het bij de basis. Bouw een mooie standaardportefeuille op en klaar.

Het tweede type vindt beleggen wél leuk. Voor die beleggers is het leuk om naast een basis met standaard-ETF’s, deze aan te vullen met interessante thema’s als goud, zilver, of bijvoorbeeld eSports, zoals nu ook mogelijk is bij VanEck.

Redacteur Timna Rauch ging op bezoek bij Martijn Rozemuller om meer te leren over beleggen met ETF's.

eSports is een heel nieuwe industrie met enorme communities waar veel geld verdiend wordt. Vorige maand was in Parijs de finale van League of Legends, daar keken wereldwijd 100 miljoen mensen naar. Dat is zeer interessant om in te beleggen. Op die manier voegt VanEck echt iets toe.”

Tot slot: wat doet Martijn Rozemuller over tien jaar?

“Hopelijk ben ik dan nog steeds Head of VanEck Europe. Ik hoop in Europa hetzelfde te bereiken als dat we in Nederland hebben bereikt. No nonsense-producten tegen een faire prijs. We willen groei creëren die ons hopelijk in Europa een top10 positie bezorgt. Nu is dat top 20, dus er moet nog wel wat gebeuren.

En heb je nog een persoonlijke missie?

Mijn persoonlijke doel is om die grote groep die twijfelt aan het beleggen te krijgen. Omdat ik oprecht denk dat dat belangrijk is. Er wordt gewoon nog steeds heel weinig belegd in Nederland. Blijkbaar is er nog steeds veel aversie tegen of weinig kennis.

Zelfs de ESMA (Europese Autoriteit voor Effecten en Markten) raadt Europese huishoudens aan meer te beleggen. Nou, als zij het al zeggen…Waar ik me zorgen over maak, is dat de massa niet belegt, waardoor de verschillen tussen rijk en arm straks alleen maar groter wordt.

De educatie moet veel beter. Daarom reis ik me een hoedje door heel Nederland om het evangelie van het beleggen te prediken. De laatste tijd heeft mijn praatje ook meer de strekking gekregen van ‘ga vooral beleggen’ in plaats van ‘ga beleggen met ETF’s.’ Maar mijn redenatie is natuurlijk wel dat de belegger die zich er echt in verdiept, uiteindelijk bij ons terecht komt.

Dit interview werd gemaakt door Lucia Rodenburg en Nico Inberg.