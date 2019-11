quote: Jhr von Hochhausen schreef op 19 nov 2019 om 09:07:

Gewoon de humor ervan inzien. Ik moet altijd ontzettend lachen als de Rooseveltlaan of de Blindeliedengasthuissteeg in Dordrecht is afgezet. Dan staat er zo'n geel omleidingsbord en dan vergelijk ik de tekst die er door de Hoofd opzichter straatopbrekers lukraak is opgeplakt met de werkelijke naam van de straat. Altijd lachen.De humor ligt inderdaad op straat.Kicks voor niks die je in heel Nederland kunt hebben.