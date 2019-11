Fondsenrondje: Stoeien met 600

Op een relatief rustige beursdag begint de AEX met een klein minnetje van 0,1%. Hiermee presteren we in lijn met de DAX (-0,1%) en CAC (-0,2%).

Dit valt een klein beetje tegen, omdat Wall Street afgelopen vrijdag sloot op een nieuwe all time high. Daarnaast meldde de Chinese staatstelevisie dat de onderhandelingen met de VS constructief zijn verlopen.

Aangezien we dit soort berichten zo vaak hebben gehoord, wordt de impact op de financiële markten steeds kleiner. Zeer veel AEX-fondsen bewegen met een nulletje voor de komma. Alleen ArcelorMittal (-1,3%) en Wolters Kluwer (-1,4%) dalen gevoelig.

Hier staat een mooie plus voor Galapagos (+1,2%) tegenover. Dat terwijl de analisten van The Royal Bank of Canada het koersdoel met €10 verlagen naar €143. Beleggers trekken zich er echter helemaal niets van aan.

OCI

Het aandeel OCI (-2,6%) krijgt wederom een gevoelige tik. Waarschijnlijk heeft het ermee te maken dat er nog steeds geen datum bekend is waarop de derdekwartaalcijfers naar buiten komen. Als beleggers ergens allergisch voor zijn dan is het wel meer onzekerheid.

Niet voor niets is de koers van de kunstmestproducent de afgelopen vijf handelsdagen met bijna 15% gedaald. De analisten van Credit Suisse houden nog hoop. De Zwitserse bank verwacht dat OCI de ebitda volgend jaar met 30% weet op te krikken.

Daarom hanteren de Zwitsers een koopadvies met een koersdoel van €23,50. Ten opzichte van de huidige koers van €18,40 impliceert dit een upside van 25%.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Sinds de beursgang van OCI is het bepaald geen vetpot geweest voor de aandeelhouders van het eerste uur. Per saldo is de koers met 10% gedaald en dan hebben we het dividend zelfs meegenomen.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omlaag en daarmee presteren we in lijn met overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 5,2% en noteert 11,3 punten.

De futures op Wall Street koersen zo'n 0,2% in het groen.

De euro klimt 0,1% noteert 1,107 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,18%) en Duitse (-0,32%) rente lopen een basispuntje op.

Goud (-0,6%) valt tegen, waardoor de $1.500 steeds verder uit het zicht verdwijnt.

Olie: WTI (-0,1%) en Brent (-0,0%) blijven dicht bij huis.

Voor bitcoin (-0,2%) geldt hetzelfde.

Het Damrak

Over de individuele AEX-fondsen kunnen we kort zijn. Die zijn niet vooruit te branden.

Ook KPN (+0,1%) komt niet los. Dat terwijl de Amerikaanse federale rechter de Nederlandse telecommer gelijk geeft in een patentenzaak. Hier leest u er meer over.

(+0,1%) komt niet los. Dat terwijl de Amerikaanse federale rechter de Nederlandse telecommer gelijk geeft in een patentenzaak. Hier leest u er meer over. ABN Amro (-0,5%) gaat van de kooplijst van Credit Suisse en het koersdoel wordt met €7,50 verlaagd naar €17,50. Al met al valt deze daling wel mee.

(-0,5%) gaat van de kooplijst van Credit Suisse en het koersdoel wordt met €7,50 verlaagd naar €17,50. Al met al valt deze daling wel mee. TKH (-2,2%) kwam langs met een kleine winstwaarschuwing. De verwachting voor het bedrijfsresultaat wordt met zo'n 4% naar beneden bijgesteld. Het bedrijf klaagt over de problemen in de Duitse industrie en het stikstofdrama in Nederland.

(-2,2%) kwam langs met een kleine winstwaarschuwing. De verwachting voor het bedrijfsresultaat wordt met zo'n 4% naar beneden bijgesteld. Het bedrijf klaagt over de problemen in de Duitse industrie en het stikstofdrama in Nederland. Altice (+1,9%) doet wat het wil.

(+1,9%) doet wat het wil. Kiadis (+7,4%) is een echt casino-aandeel geworden. Een kleine opsteker is dat de analisten van Jefferies het houdadvies handhaven. Het koersdoel wordt wel met €1 naar beneden bijgesteld naar €1,50.

(+7,4%) is een echt casino-aandeel geworden. Een kleine opsteker is dat de analisten van Jefferies het houdadvies handhaven. Het koersdoel wordt wel met €1 naar beneden bijgesteld naar €1,50. Sligro (+1,7%) krabbelt op. Vooralsnog is het een dramatisch jaar voor het foodservicebedrijf. Year to date staat er een min van ruim 30% op het bord.

Adviezen