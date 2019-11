Liveblog: JP Morgan wordt bullish

Update 13:45 uur: Geen kattepis

Iemand wilde wel erg graag positie op de S&P500.

Two hours ago a trader bought 10,000 S&P500 mini-futures with an underlying value of 1.5 billion dollars. This led to an increase of 10 S&P500 points. pic.twitter.com/5jhBDvYPNF — Karel Mercx (@KarelMercx) November 18, 2019

Update 13:40 uur: Pessimistisch CPB

Het Centraal Plan Bureau (CPB) verwacht vanaf 2022 dat de economische groei in Nederland zakt naar 1,1% per jaar. De koopkracht valt helemaal stil, omdat het hogere loon wegvalt tegen de hogere zorgpremies en belastingen.

Het is de verwachting dat de bevolking tussen 15 en 74 jaar over enkele jaren gaat krimpen. Daarnaast komt de babyboomgeneratie terecht in de fase waarin zij veel zorg nodig hebben. Een belangrijk argument waarom het niet onlogisch is dat de zorgkosten een flinke lift omhoog gaan nemen.

Vanaf 2022 wacht Nederland een periode van grauwe economische middelmaat https://t.co/TfQGHIq0gJ — de Volkskrant (@volkskrant) November 18, 2019

Update 13:25 uur: Kunstmestprijzen omlaag

Corne van Zeijl legt uit dat OCI onder druk staat, omdat de prijzen voor kunstmest kelderen.

Mocht u zich afvragen waarom OCI zo hard daalt? Blauw is de relatieve performance. Kijk eens naar de urea prijzen zou ik zeggen (rode lijn). Concurrent Yara heeft er ook last van (groen) pic.twitter.com/uch3PBb2yJ — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 18, 2019

Update 12:45 uur: JP Morgan wordt bullish

De analisten van JP Morgan worden wat vaster op de markt. Het hele jaar waren ze redelijk voorzichtig maar nu wordt het sein veilig gegeven. Een positieve uitkomst van de handelsoorlog, geen recessie in de VS en meevallende winstcijfers zijn de katalysator voor wellicht nog hogere koersen.

Update 12:35 uur: Lastige IPO Aramco

Volgens een bericht in de Financial Times wordt de roadshow in Londen, waarin de Saoedi's hun Aramco aanprijzen bij grote beleggers, gecancelled.

Geen goed teken want als je geld wilt ophalen, moet je in Londen zijn, dat weet iedereen. De regering van Saoedi-Arabië wil 3 miljard aandelen slijten a $8-8,50 per stuk. In onderstaand artikel vindt u alle inns en outs.

Introductieprijs voor beursgang Saudi Aramco is bekend: 8-8.5 dollar. Dividendrendement stuk lager dan bij #Shell:https://t.co/ApL3xE6YHL pic.twitter.com/FcsPTD8mQc — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 17, 2019

Update 12:05 uur: Fugro ligt technisch goed

De analisten van Tostrams worden steeds positiever over Fugro nu het aandeel wordt opgevangen op niveaus van voormalige koerstoppen. Een koopadvies komt nog te vroeg, want daarvoor moet er eerst bevestiging plaatsvinden.

Fugro is in de laatste correctie opgevangen rond het niveau van de voorgaande koerstoppen. Hiermee blijft het technische beeld positief en is ruimte vrijgekomen voor een stijging richting 10,50 (top van 1 maart). pic.twitter.com/GxHRBUqCxV — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) November 18, 2019

Update 11:50 uur: Gehacked

Vorige week kwam het goede nieuws dat de onlinestreamingsdienst Disney+ een groot succes is. Binnen één dag werden er maar liefst 10 miljoen abonnementen verkocht. Duizenden mensen zullen waarschijnlijk spijt hebben, want hun account is gehacked.

Met name gebruikers die hun wachtwoord ook voor andere abonnementsdiensten gebruiken, zijn de klos. Beleggers lijken zich er niets van aan te trekken, want voorbeurs koerst Walt Disney 0,2% hoger

Update 11:30 uur: Vooruitblik

Ik kan het me bijna niet voorstellen, maar voor de mensen die geen behoefte hebben aan onze vooruitblik voor deze week, heb ik er één van Martijn Weller. Hij is valutahandelaar bij Monex Europe en gaat in op onder andere de fed-notulen en de speech van ECB-president Christine Lagarde.

Valutahandelaar Martijn Weller van Monex Europe neemt de week door, waarbij hij met name uitkijkt naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed, de publicatie van Duitse groeicijfers en een speech van ECB-voorzitter Christine Lagarde https://t.co/Cm6yJxeoSG — ABM-Financial-News (@merwinbisseling) November 18, 2019

Update 10:10 uur: Euronext voert gesprekken

Waar kennen we dit van? Het aandeel Euronext koerst op dit moment overigens 1,8% hoger.

Oei, leugentje om bestwil? #Euronext bevestigt nu in gesprek te zijn met Spaanse beurs.



Op 7 november wist ceo Boujnah nog van niets: "There is no dialogue with any exchange in Europe and no offer has been made to any exchange board or shareholders" — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 18, 2019

Update 10:05 uur: TKH waarschuwt

TKH (-1,4%) weet ondanks een winstwaarschuwing het verlies aardig binnen de perken te houden. Het technologiebedrijf klaagt over de problemen in de Duitse industrie en het stikstofprobleem in Nederland. Verder verslechteren de marktomstandigheden, waardoor het bedrijfsresultaat tussen de €102 en €108 miljoen uit gaat komen. Eerder ging het management nog uit van €109 miljoen.

Al met al geen extreme winstwaarschuwing, maar het zijn niet de berichten waar beleggers vrolijk van worden. Daarnaast mogen we niet vergeten dat de halfjaarcijfers ook al tegenvielen. Year to date resteert er een winst van 18%. Raar maar waar, maar daarmee is het een achterblijver in de AMX. De midcap steeg dit jaar immers al met ruim 37%.

Update 10:00 uur: ABN Amro zakt verder terug

ABN Amro (-0,4%) geeft vandaag wederom wat terrein prijs. De analisten van Credit Suisse halen het aandeel van de kooplijst en verlagen het koersdoel met €7,50 naar €17,50. Al met al valt deze daling dus nog wel mee.

Update 9:55 uur: OCI onderuit

Een opvallende daler is OCI (-3,6%). De kunstmestproducent maakte in oktober bekend nieuwe obligaties te hebben uitgegeven. De kwartaalcijfers zijn aanstaande maar de onderneming slaagt er niet in dit vroegtijdig te communiceren.

Slecht omgaan met je aandeelhouders is dat. Vorige week verlaagde Credit Suisse het koersdoel voor OCI van €25 naar €23,50 maar bleef bij een Koopadvies.

De Zwitserse bank ziet de ebitda volgend jaar met 30% stijgen maar dit jaar, door onder andere productie-uitval, de ebitda wat tegenvallen.

