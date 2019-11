Liveblog: Adviezen en TKH waarschuwt

Update 10:10 uur: Euronext voert gesprekken

Waar kennen we dit van? Het aandeel Euronext koerst op dit moment overigens 1,8% hoger.

Oei, leugentje om bestwil? #Euronext bevestigt nu in gesprek te zijn met Spaanse beurs.



Op 7 november wist ceo Boujnah nog van niets: "There is no dialogue with any exchange in Europe and no offer has been made to any exchange board or shareholders" — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 18, 2019

Update 10:05 uur: TKH waarschuwt

TKH (-1,4%) weet ondanks een winstwaarschuwing het verlies aardig binnen de perken te houden. Het technologiebedrijf klaagt over de problemen in de Duitse industrie en het stikstofprobleem in Nederland. Verder verslechteren de marktomstandigheden, waardoor het bedrijfsresultaat tussen de €102 en €108 miljoen uit gaat komen. Eerder ging het management nog uit van €109 miljoen.

Al met al geen extreme winstwaarschuwing, maar het zijn niet de berichten waar beleggers vrolijk van worden. Daarnaast mogen we niet vergeten dat de halfjaarcijfers ook al tegenvielen. Year to date resteert er een winst van 18%. Raar maar waar, maar daarmee is het een achterblijver in de AMX. De midcap steeg dit jaar immers al met ruim 37%.

Update 10:00 uur: ABN Amro zakt verder terug

ABN Amro (-0,4%) geeft vandaag wederom wat terrein prijs. De analisten van Credit Suisse halen het aandeel van de kooplijst en verlagen het koersdoel met €7,50 naar €17,50. Al met al valt deze daling dus nog wel mee.

Update 9:55 uur: OCI onderuit

Een opvallende daler is OCI (-3,6%). De kunstmestproducent maakte in oktober bekend nieuwe obligaties te hebben uitgegeven. De kwartaalcijfers zijn aanstaande maar de onderneming slaagt er niet in dit vroegtijdig te communiceren.

Slecht omgaan met je aandeelhouders is dat. Vorige week verlaagde Credit Suisse het koersdoel voor OCI van €25 naar €23,50 maar bleef bij een Koopadvies.

De Zwitserse bank ziet de ebitda volgend jaar met 30% stijgen maar dit jaar, door onder andere productie-uitval, de ebitda wat tegenvallen.

Update 9:45 uur: Adviezen