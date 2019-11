TA: Nieuwe all time highs op Wall Street

Nieuwe all time highs op Wall Street, voor zowel de Dow Jones, de S&P500 als de Nasdaq Composite, zullen het sentiment positief beïnvloeden.

De Nasdaq Composite is dit jaar ruim 29% gestegen, de S&P500 liep tot dusver 24% op, de AEX won in 2019 ruim 22% en de Eurostoxx 50 steeg bijna 24%. Kortom, tot nu toe is 2019 een prima beleggingsjaar gebleken, ondanks de vele doemdenkers en recessievoorspellers.

Wall Street is vorige week bovendien op nieuwe koersrecords geëindigd, technisch doorgaans een sterk teken. De laatste tijd zijn het prima bedrijfscijfers, mooie detailhandelsverkopen en uiteraard de voortgang in het handelsoverleg tussen China en de Verenigde Staten die het sentiment een boost geven.

De nieuwe all time highs op Wall Street van afgelopen vrijdag voor zowel de Dow, de S&P500 als de Nasdaq zullen het sentiment voor aandelen ook positief beïnvloeden. Vandaag bekijk ik behalve de AEX de Dow, de S&P500 en de Nasdaq.

AEX-index lijkt uptrend voort te zetten

De Nederlandse beurs slaagt erin om fors hogere toppen en bodems te vormen. De kleinste terugval wordt al benut om (bij) te kopen. Ook de recente correcties zijn rond 595 punten opgevangen, een stevig hoger niveau. Het beeld oogt dus nog steeds positief, afgezien van de huidige adempauze.

De AEX was eerder verbeterd nadat de oude weerstandszone (van 586,32 punten) was gebroken. Opwaarts heeft de AEX-index in eerste instantie ruimte tot 609,22 punten (gevormd op 22 mei 2001). Daarna kan de beurs naar 645.

De steun ligt op 586,32 punten (de bodem van 25 juli).





Dow Jones valideert uptrend

Op Wall Street heeft de Dow Jones een beperkte consolidatie achter zich gelaten. Met de uitbraak boven de topjes van vorige week is de oude uptrend hervat. De Dow kan nu verder omhoog.

De eerstvolgende barrière wacht nu in de buurt van de weerstand van 31.500,00 punten (het berekend koersdoel). Enkel een terugval onder de steun van 26.651,40 (de bodem van 23 oktober) zou het beeld doen verzwakken.





S&P 500 index zet opmars voort

De S&P 500 index is boven de weerstandjes van vorige week gebroken, waarmee de uptrend wordt gevalideerd. De US 500 index slaagt erin om fors hogere toppen en bodems te vormen. Ook hier wordt de kleinste terugval al benut.

We houden rekening met een verdere koersstijging richting de weerstand van 3.500 punten (het berekend koersdoel). Ook hogere niveaus zijn mogelijk.

Steun ligt rond 2.976,31 punten (de bodem van 18 oktober). We handhaven een positieve visie.





Nasdaq Composite wordt technisch steeds positiever

De Nasdaq Composite index is eerst uit de neutrale bandbreedte (van augustus, september en oktober) gebroken. Eind vorige week zijn bovendien de recente topjes doorbroken.

De technische verbetering heeft op de Amerikaanse technologiebeurs ruimte vrijgemaakt richting 8.800 punten (het berekend koersdoel). De steun ligt rond 7.662,90 punten (de bodem van 5 augustus).