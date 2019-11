Het resultaat dit jaar (tenminste tot de dag van vandaag) is inderdaad heel mooi, maar zoals diverse mensen aangeven was het vorig jaar toch voor veel beleggers een negatief jaar."Om twee uur klonk op Beursplein 5 de beursgong voor het einde van de laatste handelsdag. Het beursjaar 2018 zal beleggers nog een tijd heugen. Voor het eerst in zeven jaar sluit de AEX het jaar met verlies af. De AEX eindigde op 487,88 punten, een jaarverlies van 10,4 procent ten opzichte van de eindstand van vorig jaar (544,5)."Als je de 23,1 aftrek van de 10,4 dan heb je in twee jaar dus 12,7% rendement, dat delen door twee is 6,35%. Dat getal ziet er toch heel anders uit dan 23,1%. Dit buitens het dividend uiteraard.Ik beschouw 2019 dan ook eerder als een goed maak jaar dan als een gouden beurs jaar zoals het soms in de pers naar voren komt.Mijn verwachting is gelukkig dat het het komend half jaar nog wel verder kan doorgaan. In de afgelopen weken is op diverse financiële sites in de VS naar voren gekomen dat er nog steeds heel veel geld aan de zijlijn staat te wachten. Als dat geld inderdaad de markt opkomt dan zullen de koersen nog meer omhoog kunnen gaan in de komende maanden. Heel veel geld zit te wachten tot duidelijkheid mbt de handelsdeal fase 1. Alles staat en valt gewoon wat er gaande is tussen de VS en China. De EU doet er eigenlijk bijna helemaal niet meer toe.Ik vind het persoonlijk nog steeds heel opmerkelijk dat de EU eigenlijk totaal geen speler is, ondanks het aantal inwoners en het BBP. De EU is goed in regels en richtlijnen naar eigen zeggen, voor de rest is het in mijn beleving een failed state in vele opzichten. Het zou voor Nederland dan ook beter zijn om uit de EU te stappen en zich aan te sluiten bij de UK en een aantal andere Noordzeelanden. Wij hebben meer gemeen met de inwoners uit de UK, Denen, Zweden en de Noren dan met Grieken, Fransen, Spanjaarden en Italianen. www.google.com/maps/place/Noordzee/@5... ,-6.7343488,5z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x462d136b3d8943eb:0xaee2580712f36b03!8m2!3d56.511018!4d3.515625Voor de EU was er de EEG, dat was met name om afspraken te maken over de economische markt. Met het tot stand komen van de EU hebben met name de rijke landen waaronder Nederland alleen maar moeten betalen en heel veel dingen moeten inleveren, met name onze zeggenschap. Ook voor de EU was er handel met andere landen in Europa. Daar was echt de EU niet voor nodig. Ik ben ervan overtuigd dat het voor de inwoners van Nederland dan ook in alle opzichten beter is om de VK te volgen. Maar Den Haag zal geen bindend referendum daarover uit te schrijven want bij een eerlijke juiste voorlichting weten ze welke kant het op zal gaan."De Europese Unie is goed voor circa 15% van de wereldimport en -export en zo één van de drie grootste economische machten in de wereldhandel. Het BBP was eind 2018 met 18,7 biljoen US dollar slechts 1,7 biljoen lager dan dat van de VS en meer dan 5 biljoen meer dan dat van China."Als je kijk naar de cijfers van de EU en het feit dat het de één van de drie grootste economische machten is in de wereldhandel dan is het toch echt duidelijk dat het een heel duur mislukt experiment is geweest. De EU doet gewoon niet mee met de echte spelers die er zijn en dat zijn op dit moment de VS en China. Voor de Nederlandse economie, de beleggers, maar ook voor de inwoners zou een Noordzee alliantie toch een stuk profijtelijker zijn. Zo een alliantie zou zich kunnen aansluiten bij de VS en dan veel meer invloed kunnen krijgen op economisch gebied en dan wil ik het nog niet eens hebben over de andere voordelen waaronder het verdwijnen van de EU richtlijnen en wetten ed en het terug krijgen van de zeggenschap over ons land.Omdat ik de komende jaren niet verwacht dat Den Haag zal komen met een vraag wat de inwoners van Nederland zelf willen blijft het voor beleggers heel verstandig om aandelen te kopen in landen zoals de VS en China.Halverwege volgend jaar gaan wij weer een nieuwe periode in mbt de verkiezingen die van belang zijn in de wereld, de verkiezing dus in de VS. Afhankelijk van welke kandidaat bij de Democraten naar voren komt kunnen de beurzen daar ook weer op gaan reageren. Wordt het een behoudende kandidaat die het opneemt tegen Trump of wordt het iemand die het financiële systeem op zijn kop wil gaan zetten/de Chinezen harder wil gaan aanpakken. Moraal is in mijn beleving dat de komende zes maanden het feest kan doorgaan indien de handelsdeal fase 1 er doorheen komt. Wat er in de EU gaat gebeuren op politiek gebied of economisch gebied speelt eigenlijk geen enkele rol.Na de verkiezingen in de VS volgend jaar verwacht ik dat het spel gewoon verder gaat zolang het geld gratis blijft (lees rente laag blijft), de verkiezingen zijn ook een rimpel in de tijd, maar het kan nooit kwaad dat toch in de gaten te houden.Naast het goedkope geld, dus lage rente, is ook wel van belang dat de SEC en de CFTC goed in de gaten blijven houden dat shortende hedgefunds weer geen spelletjes gaan spelen door directe of indirecte koersmanipulaties van onder andere via de VIX en de beurs dus weer proberen op te blazen. Ik ben er wel van overtuigd dat beide regulators er nog meer bovenop zitten dan in het verleden.