Slot: Bull market in optima forma

Deze week past perfect in de bull market die we nu kennen. Het gehakketak over de handelsoorlog tussen de VS en China gaat gewoon door, maar de markt trekt er per saldo niets van aan.

Op het eerste oog is een stijging van 0,4% op weekbasis niet veel soeps voor de AEX, maar op jaarbasis betekent dit een plus van 23,1%. Rendementen waar de gemiddelde belegger alleen maar van kan dromen. Tenminste, als we het hebben over de lange termijn.

Want als u dit jaar 23,1% maakt dan blijft u zelfs nog wat achter ten opzichte van de wereld- en AEX-herbeleggingsindex. Als u dit jaar de hoofdindex niet bij kan houden, hoeft u zich trouwens niet te schamen. De echte verliezers zijn de spaarders.

Laten we eerlijk zijn: 0% rendement maken, de prijzen in de supermarkt zien stijgen en als beloning nog een vermogensrendementsbelasting moeten betalen. Dat is niet het lot dat we voor ogen hebben. Enige zekerheid als spaarder is dat uw vermogen sowieso daalt ieder jaar. Mijn definitie van sparen is daarom als volgt: de prijs die u moet betalen voor het niet nemen van risico.

Kiadis -28,8%

Er is dit jaar maar één groep beleggers die dit jaar liever een spaarder was geweest. Dat zijn de aandeelhouders van Kiadis. Dit fonds is het schoolvoorbeeld van het risico dat beleggen in biotech met zich mee neemt.

Het bedrijf bezat slecht één potentiële blockbuster en als deze wegvalt dan blijft er vrij weinig van over. Kiadis had vlak voor het negatieve nieuws vanuit de Europese toezichthouder nog het Amerikaanse Cytosen Therapeutics overgenomen. Achteraf bleek dit een rode vlag te zijn.

Het is natuurlijk nooit te bewijzen, maar misschien had het management al een vermoeden dat het middel ATIR101 geen succes ging worden. Door een overname te doen, is in ieder geval de voortgang van het biotechbedrijf voor de korte termijn gegarandeerd.

Of dat ook voor de lange termijn geldt, is de vraag. Het biotechbedrijf heeft weliswaar €47 miljoen in kas zitten, maar daar staan €60 miljoen aan verplichtingen tegenover. Aangezien we de komende jaren geen omzet hoeven te verwachten, sluit ik niet uit dat Kiadis nog een keer met de pet rond gaat.

Rentes

Er gebeurde vrijwel niets in de wereld van het tienjaars staatspapier. Alleen de Italiaanse rente (-10 basispunten) daalde fors.

De lijstjes

AEX deze week: +0,4%

AEX deze maand: +3,9%

AEX dit jaar: +22,8%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: +27,3%

Marginale verschuivingen

Er is deze week niet één assetcategorie die echt in beweging kwam. Wereldwijd gingen de beurzen licht omhoog. Alleen Wall Street stak er een klein beetje bovenuit. Dat is niet de eerste keer dit decennium, en zeker niet de laatste.

AEX

ABN Amro (-3,8%) presenteerde cijfers die beneden de consensus lagen. Daarnaast is er enige vrees in de markt dat de Nederlandse grootbank zijn dividend komend jaar moet verlagen. ASR (-3,3%) is deze week het lelijke eendje onder de verzekeraars. Een duidelijk aanwijsbare reden kunnen we echter niet vinden.

Daarentegen straalt Takeaway.com (+7,3%). De maaltijdbezorger strijdt met Prosus om de inlijving van Just Eat. De stille stijger van de week is Vopak (+6,8%). Het olie-opslagbedrijf koerst bijna op het hoogste niveau ooit.

AMX

Basic-Fit (+3,4%) profiteert van een adviesverhoging van de analisten van The Royal Bank of Canada. Besi (+3,7%) en ASMI (+3,4%) gaan ook goed. Gisteren maakte Applied Materials bekend optimistischer te zijn geworden over de markt voor geheugenchips.

Ondanks deze beursweek is Flow Traders (+4,3%) de topper binnen de AMX. Misschien zijn het wat bodemzoekers die interesse hebben. Het handelshuis is het op één na slechtste fonds binnen de midcap. Verder is het voor de aandeelhouders van OCI (-9,3%) een week om snel te vergeten.

ASCX

We hebben geen idee waarom Kendrion (+10,8%) er deze week zo goed bij ligt. Richtinggevend nieuws was er in ieder geval niet. Dat was er wel voor VolkerWessels (+5,2%). Het investeringsvehicle Reggeborgh verhoogde het bod op de bouwer naar €22,20.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Deze week maak ik zondag de vooruitblik.