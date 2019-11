Tracker Tips: Duurzaam vastgoed Overig Categorie: Trackers

Er zijn de laatste tijd veel ETF’s gelanceerd met het predicaat ESG. Populaire aandelenindices zoals de Euro Stoxx 50 en de S&P 500-index hebben nu een ESG-variant. Ook op het gebied van obligaties is er inmiddels een breed maatschappelijk verantwoord assortiment. Onroerend goed beleeft nu ook zijn primeur met de introductie van Europa's eerste duurzame vastgoed-ETF, de BNP Paribas Easy FTSE EPRA / NAREIT Developed Europe ex UK Green UCITS ETF (GREAL). GREAL Deze tracker is sinds kort te verhandelen op Euronext Parijs en het Duitse Xetra met isincode LU2008763935. Later zal ook een beursnotering volgen op de beurs van Milaan. De jaarlijkse kosten bedragen 0,4% per jaar. GREAL biedt beleggers blootstelling aan de meest milieuvriendelijke beursgenoteerde onroerendgoedbedrijven in Europa met uitzondering van die in het Verenigd Koninkrijk. De top 20 grootse ondernemingen in de tracker staat in onderstaande tabel. ESG-integratie Er is wel degelijk een verband tussen succesvolle ESG-strategieën, financiële prestaties en de toenemende vraag van beleggers en huurders om de business case voor ESG-integratie te ondersteunen. Verschillende onderzoeken in de vastgoedsector - en één uitgevoerd door de Harvard Business School - illustreren de verbeterde financiële prestaties op lange termijn die worden toegeschreven aan ESG-integratie, zoals onderstaande grafiek laat zien. In de vastgoedsector zijn milieu-initiatieven zoals het verminderen van energie- of waterverbruik aantrekkelijk voor activabezitters vanwege tastbare financiële voordelen, zoals het verlagen van operationele uitgaven. Bedrijven moeten echter ook op langere termijn denken. Men moet in het bijzonder rekening houden met toekomstige dreigingen, zoals risico’s gerelateerd aan klimaatverandering of reputatierisico's als gevolg van sociale of bestuurskwesties. Dit zijn zaken die er voor de belegger en het vastgoedbedrijf zelf echt toe doen.

