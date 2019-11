IPO of direct listing?

Beleggers die willen profiteren van nieuwe beursgangen hebben het de afgelopen maanden erg lastig gehad. De Renaissance IPO Index, die het succes van Amerikaanse beursgangen bijhoudt, is sinds de piek in juli met meer dan 10% gedaald. Dit terwijl de meeste aandelenbeurzen in diezelfde periode juist nieuwe toppen hebben gezet.

De Renaissance IPO Index is de laatste maanden ruim achtergebleven bij de S&P 500 Index



Bron: Bloomberg, Robeco

Het beleggen in nieuwe bedrijven is de afgelopen jaren wel enorm toegenomen. In de jaren na de dotcombubbel volgde namelijk een lange periode waarin vooral bedrijven met een goed werkend en winstgevend business model naar de beurs kwamen. Denk hierbij aan financiële dienstverleners zoals Visa, maar meer recent ook technologiereuzen als Facebook of het Chinese Alibaba.

Kentering

De laatste jaren is echter een kentering merkbaar. Ten eerste komen steeds meer bedrijven naar de beurs met een zogenaamde multi-class votingstructuur. Dit betekent dat de oprichters en bestuurders via een speciale share class het merendeel van het stemrecht behouden. Nieuwe beleggers kunnen weliswaar aandelen kopen, maar verder nauwelijks invloed uitoefenen op de operationele gang van zaken.

Het voordeel van deze structuur is dat het management zich volledig op de toekomstige strategie van het bedrijf kan richten en zich niet bezig hoeft te houden met de wensen van allerlei aandeelhouders.

Ten tweede is het aantal beursgangen van verlieslatende bedrijven sinds 2017 fors toegenomen en heeft inmiddels het niveau van de dotcombubbel bereikt. Steeds meer bedrijven vragen beleggers om te investeren in nieuwe technologie en nog onbewezen businessmodellen.

Het is begrijpelijk dat beleggers moeite hebben om de juiste waarde te bepalen van een technologie die mogelijk een gehele industrie kan transformeren. Denk hierbij aan zelfrijdende auto’s, vleesvervangers, fitnessapparaten met een internetverbinding en andere moderne eindmarkten.

Het aantal verlieslatende beursgangen zit sinds 2017 in de lift

De vraag is dan ook of de traditionele beursgang, waarbij bedrijven door zakenbanken naar de beurs worden gebracht, wel de optimale manier van werken is.

Het alternatief voor een IPO is een zogenaamde ‘direct listing’ en die wint duidelijk aan populariteit. Recente voorbeelden van direct listings zijn muziekstreamingdienst Spotify en zakelijk chatplatform Slack.

IPO versus Direct Listing

Tijdens een traditionele beursgang (initial public offering of IPO) worden vaak nieuwe aandelen gecreëerd, die via een zakenbank als tussenpersoon aan allerlei beleggers worden aangeboden. Bij een IPO wordt er door het bedrijf geld opgehaald, bijvoorbeeld ter financiering van verdere groei of voor aflossing van eventuele schulden.

De zakenbank organiseert normaal gesproken in de maanden voor de beursgang een road show, waarbij het managementteam de strategie en toekomstplannen presenteert aan institutionele beleggers, zoals vermogensbeheerders en pensioenfondsen. Geïnteresseerde partijen kunnen zich vervolgens inschrijven en aan de hand van het aantal inschrijvingen wordt getracht een realistische IPO-prijs vast te stellen.

Bedrijven die graag hun aandelen op de beurs verhandeld willen zien, maar voldoende cash op de balans hebben staan en geen nieuwe aandelen willen uitgeven, kunnen een direct listing overwegen. In dat geval verkopen bestaande aandeelhouders (een gedeelte van) hun aandelen rechtstreeks aan het beleggend publiek, zonder tussenkomst van een zakenbank.

De totale kosten voor een direct listing zijn voor de onderneming dan ook veel lager dan bij een IPO.

Een tweede voordeel van een direct listing is dat de openingskoers volledig op basis van vraag en aanbod wordt bepaald, zoals dat iedere dag voor duizenden andere beursgenoteerde aandelen ook gebeurt. Tijdens een traditionele beursgang wijkt de openingskoers soms namelijk fors af van de vastgestelde IPO-prijs, waardoor bestaande aandeelhouders enorme winsten mislopen.

Nu de beursprestaties van de meest recente beursgangen tegenvallen, is het de vraag of de ouderwetse IPO ook aan populariteit verliest. De voordelen van een direct listing zijn legio, al willen verlieslatende bedrijven juist wel geld ophalen tijdens een beursgang. De vraag is wel of er voldoende beleggers geïnteresseerd zijn.