Met dank aan geruststellende woorden van de belangrijke economieadviseur van het Witte Huis Larry Kudlow, doet de AEX (+0,6%) een nieuwe poging de 600-puntengrens te beslechten.

Kudlow zegt dat Amerika en China dichtbij een voorlopig handelsakkoord zijn. Het is niet de eerste keer dat deze woorden worden uitgesproken, maar blijkbaar zorgt het voor enige opluchting op de financiële markten.

Gisteren werd er door beide landen namelijk nog oorlogstaal uitgesproken, zo dreigde de VS de handelstarieven te verhogen als er geen deal zou komen. Wat vooral opviel, was dat de markten daarop nauwelijks bewogen.

De markten willen simpelweg omhoog. Mensen die voor het beleggersspel de Slimste Belegger overwegen short te gaan, adviseer ik dit dus maar even niet te doen. Uit het verleden blijkt dat het op korte termijn vaak verkeerd uitpakt om te speculeren tegen de markt in. Het is een gratis tip, dus kijk maar wat u ermee doet.

Chippers in de lift

Het is goed zoeken naar uitschieters. De chippers ASML (+1,3%), ASMI (+1,6%) en Besi (+1,8%) liggen er dankzij de goede cijfers van Applied Materials goed bij. De Amerikaanse chipgigant is positiever geworden over de markt voor geheugenchips.

Dit zijn de berichten waar beleggers vrolijk van worden. Sowieso is het dit jaar een feest om in chipaandelen te zitten. Met name die plus van 190% voor ASMI is duizelingwekkend.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Het koerspatroon van ASMI neigt naar euforie. Kijkend naar de kwartaalcijfers van het bedrijf is hier alle reden voor. Toch houdt de IEX Beleggersdesk een slag om de arm. Het is immers onduidelijk hoe de vraag naar de ALD-machines van ASMI zich ontwikkelt als een groter deel van de chips gemaakt wordt met de nieuwste productietechnologie.

Brede markt

De AEX gaat 0,6% omhoog en daarmee presteren we in lijn met de DAX (+0,4%) en CAC (+0,7%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 2,2% en noteert 11,0 punten.

De futures op Wall Street koersen zo'n 0,3% in het groen.

De euro daalt 0,1% noteert 1,102 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,20%) en Duitse (-0,34%) rente lopen een basispuntje op.

Goud (-0,4%) zakt niet geheel verrassend wat weg.

Olie: WTI (-0,2%) en Brent (-0,5%) hebben het ook nog niet echt.

Bitcoin (+0,5%) blijft dicht bij huis.

Het Damrak

De defensieve havens blijven vandaag achter. Met name Relx (-0,2%) en Unilever (-0,4%) vallen wat tegen.

ArcelorMittal (+2,1%) maakt het verlies van gisteren weer goed. Er kwamen goede berichten langs omtrent de handelsoorlog dus dan weet u het wel.

Akzo Nobel (+0,7%) profiteert van een koersdoelverhoging van UBS. Het aandeel gaat naar €98 van €93 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

Altice (+2,1%) maakt het verlies van gisteren voor de helft goed.

Boskalis (+2,5%) werd gisteren op de kooplijst van Berenberg gezet. Misschien profiteert het aandeel hier vandaag ook nog van.

OCI (-1,5%) is het helemaal kwijt. Groot nieuws komen we vandaag echter niet tegen.

WDP (-1,3%) kent een mindere dag, maar koerst nog altijd in de buurt van een all time high.

Nedap (-2,0%) verwacht dit jaar geen groei meer, terwijl het daar eerder nog wel vanuit ging. Niet bepaald het bericht dat u als belegger wil horen.

Sif (-1,7%) is in een vrije val beland.

Adviezen