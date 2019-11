Liveblog: Goud en zilver gedumpt

Update 9:50 uur: China investeert fors in Griekenland

De Chinezen investeren fors in de Griekse haven van Piraeus. De Aziaten zijn dusdanig ambitieus dat zij de Rotterdamse haven van de troon willen stoten.

China bought most of Greece's main port and now it wants to make it the biggest in Europe https://t.co/A4XZgjEmWL — CNBC (@CNBC) November 15, 2019

Update 9:40 uur: Uitstroom goud en zilver

Beleggingsstrateeg Corne van Zeijl ziet dat goud en zilverfondsen afgelopen maand flink werden gedumpt.

Beleggers willen even geen goud en zilver meer. Grootste uitstroom in goud en zilver fondsen sinds tijden. pic.twitter.com/bYmupbevzv — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 15, 2019

Update 9:35 uur: Chippers in de lift

Vandaag profiteren ASML (+0,8%), ASMI (+0,9%) en Besi (+1,5%) van de goede cijfers van Applied Materials. De Amerikaanse chipgigant is positiever geworden over de markt voor geheugenchips. Analist Edwin de Jong van NIBC zegt dat Applied Materials aanmerkelijk optimistischer gestemd is dan branchegenoten. Niet voor niets staat het aandeel ruim 4% hoger in de voorbeurshandel.

Update 9:30 uur: Wachten op nieuwe triggers

Op dit moment koersen bijna alle fondsen op het Damrak met een nulletje voor de komma. Het is simpelweg wachten op nieuwe triggers. Wellicht kunnen we rond 14.30 uur wat beweging verwachten, want dan komen de Amerikaanse detailhandelsverkopen over oktober (verwacht +0,2% MoM) en de Empire State Manufacturing index (verwacht 5,0) langs.

Als deze meevallen, kunnen we zomaar voor de tweede keer dit jaar breken door de 600 punten. Het is zo'n dag dat het mogelijk is.

Update 9:20 uur: Koersdoelverlaging Neways

Vanochtend kwam er slechts 1 koersdoelwijziging langs. De analisten van NIBC verlagen het koersdoel van Neways met €3,50 naar €12. Het koopadvies blijft echter gehandhaafd. Analist Johan van den Hooven verwacht dat de groei komend jaar flink verzwakt naar een luttele 1%. De marges gaan naar verwachting wel licht omhoog.

Beleggers lijken zich er niet al teveel zorgen over te maken. Het aandeel Neways koerst bij opening zo'n 0,6% hoger op een bijzonder laag volume.