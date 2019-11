China investeert niet alleen fors in Griekenland, China nestelt zich overal fors in.

het is met die lui "boter bij de vis" en dat is wat ze onderscheid met de rest van de wereld, niet lullen maar poetsen.......

over 5 jaar jaar zijn wij allemaal geschokt, zoals dat hier in Nederland zo mooi wordt omschreven bij gebrek aan daadkracht.

(los van de politiek daar natuurlijk, daar zijn we al jaren over geschokt)