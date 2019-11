Liveblog: Cannabis in de kliko

Update 13:40 uur: Aurora Cannabis -10%

Aurora Cannabis gaat waarschijnlijk 10% lager openen. De omzet van de Canadese cannabisproducent daalde in het fiscale kwartaal Q1 2020 met 25% op kwartaalbasis. Een dramatisch bericht. Enige lichtpuntje is dat de kosten om een gram cannabis te produceren met 25% dalen.

Normaal gesproken geen cijfers voor analisten om het advies van een aandeel te verhogen, maar zakenbank Cantor doet het wel. Het argument is dat de expansieplannen worden uitgesteld, waardoor de ontwikkelingskosten flink zullen dalen. Dit is natuurlijk goed voor de winstgevendheid van het bedrijf.

Eigenlijk mogen we het woord 'winstgevendheid' überhaubt niet in de mond nemen. Analisten verwachten dat Aurora dit jaar een negatieve vrije kasstroom boekt van $310 miljoen. De consensus is dat hier de komende jaren geen verandering in komt. Kortom, een aandeel waar u maar beter vanaf kan blijven.

Aurora Cannabis down 8% in premarket as sales and (lack of) profit worse than feared



But Cantor upgrades to BUY, in part because it can't possibly get worse. Sees 50% upside. Discuss. #NotableCall $ACB pic.twitter.com/M78WzILtM2 — Amber Kanwar (@amberkanwar) November 15, 2019

Update 11:35 uur: Dalend ondernemersvertrouwen

Afgelopen kwartaal is het ondernemersvertrouwen met maar liefst 4 procentpunt gedaald. Misschien heeft het iets te maken met het stikstofdossier.

Dit kwartaal zien we de grootste daling van het ondernemersvertrouwen sinds het laatste kwartaal van 2011. Vooral omdat ondernemers minder optimistisch zijn geworden over investeringen voor dit en volgend jaar. #ING @Klok_Marcel @HordijkRianne pic.twitter.com/UXqkXCyaDE — ING Economie (@INGnl_Economie) November 14, 2019

Update 11:20 uur: Dekkingsgraden stijgen

Afgelopen maand zijn de dekkingsgraden van de pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn aardig opgelopen. Door de lage rente liggen ze helaas nog wel ruim onder de 100%, waardoor kortingen onvermijdelijk zijn.

In Den Haag wordt volop gewerkt aan het voorkomen daarvan. Waarschijnlijk wordt ervoor gekozen om één jaar een adempauze in te lassen. Dat lijkt aardig, maar daarmee worden de problemen vooruitgeschoven.

Het grootste probleem is dat de rekenrente veel lager is dan de gemiddelde rendementen van pensioenfondsen op hun beleggingen. Hiermee doen we ons dus armer voor dan we in werkelijkheid zijn.

Grote pensioenfondsen zien dekkingsgraad een beetje stijgen https://t.co/muEpBBBKVL pic.twitter.com/8zG9HsohWT — RTL Z (@RTLZ) November 15, 2019

Update 9:50 uur: China investeert fors in Griekenland

De Chinezen investeren fors in de Griekse haven van Piraeus. De Aziaten zijn dusdanig ambitieus dat zij de Rotterdamse haven van de troon willen stoten.

China bought most of Greece's main port and now it wants to make it the biggest in Europe https://t.co/A4XZgjEmWL — CNBC (@CNBC) November 15, 2019

Update 9:40 uur: Uitstroom goud en zilver

Beleggingsstrateeg Corné van Zeijl ziet dat goud- en zilverfondsen afgelopen maand flink werden gedumpt.

Beleggers willen even geen goud en zilver meer. Grootste uitstroom in goud en zilver fondsen sinds tijden. pic.twitter.com/bYmupbevzv — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 15, 2019

Update 9:35 uur: Chippers in de lift

Vandaag profiteren ASML (+0,8%), ASMI (+0,9%) en Besi (+1,5%) van de goede cijfers van Applied Materials. De Amerikaanse chipgigant is positiever geworden over de markt voor geheugenchips. Analist Edwin de Jong van NIBC zegt dat Applied Materials aanmerkelijk optimistischer gestemd is dan branchegenoten. Niet voor niets staat het aandeel ruim 4% hoger in de voorbeurshandel.

Update 9:30 uur: Wachten op nieuwe triggers

Op dit moment koersen bijna alle fondsen op het Damrak met een nulletje voor de komma. Het is simpelweg wachten op nieuwe triggers. Wellicht kunnen we rond 14.30 uur wat beweging verwachten, want dan komen de Amerikaanse detailhandelsverkopen over oktober (verwacht +0,2% MoM) en de Empire State Manufacturing index (verwacht 5,0) langs.

Als deze meevallen, kunnen we zomaar voor de tweede keer dit jaar breken door de 600 punten. Het is zo'n dag dat het mogelijk is.

Update 9:20 uur: Koersdoelverlaging Neways

Vanochtend kwam er slechts 1 koersdoelwijziging langs. De analisten van NIBC verlagen het koersdoel van Neways met €3,50 naar €12. Het koopadvies blijft echter gehandhaafd. Analist Johan van den Hooven verwacht dat de groei komend jaar flink verzwakt naar een luttele 1%. De marges gaan naar verwachting wel licht omhoog.

Beleggers lijken zich er niet al te veel zorgen over te maken. Het aandeel Neways koerst bij opening zo'n 0,6% hoger op een bijzonder laag volume.