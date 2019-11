quote: De sjaak schreef op 19 nov 2019 om 08:59:

De VS doen het zoveel beter als Europa omdat daar de bedrijven ieder jaar voor honderden miljarden aan eigen aandelen inkopen waardoor koersen worden opgedreven. m.i. zeer laakbare activiteit en uiteindelijk slecht voor een bedrijf en goed (korte termijn) voor de aandeelhouder en met name het management. Zeker als je weet dat momenteel veel goed draaiende bedrijven hun schuldenpositie verhogen om dit te kunnen doen...Kun je je vast voorstellen wat er straks gaat gebeuren als het economisch wat gaat tegenzitten.

Interessant verhaal Sjaak! En tel daar de belasting verlaging in de USA bij op.Een stuk uit de Quote;Amerikaanse bedrijven hebben het goed sinds de belastingverlaging van TrumpDonald Trump heeft het fiscale klimaat in de Verenigde Staten een boost gegegven. Sinds zijn, bijzonder controversiele, belastingverlagingen zwemmen de Amerikaanse corporates in het geld.Door Marloes van Doorn30/04/2018 15:15Wat Heleen Mees in de De Buitenlucht vertelde in dat RTL Z programma vind ik ook interessant. Ze vertelde dat het veelzeggend is dat er amper Europese bedrijven zijn die op wereldschaal meetellen. Ab InBev en Shell en dat is het wel. Tencent, Google, Amazon en vele andere Aziatische en Amerikaanse grootmachten staan daar tegenover. En dat komt volgens haar omdat wij gevangen zitten in regelgeving. In de USA en Azië is het veel meer trial en error. Gewoon starten en gaan voordat de concurrentie de markt verovert.