Gisteren was een teleurstellende dag voor beleggers die dachten dat de Europese beurzen de Amerikaanse wel zouden volgen. Het is weer het oude liedje: de Amerikanen boeken record op record terwijl het oude Europa krampachtig pas op de plaats maakt.

Defensieve aandelen werden zelfs nog duurder terwijl de cyclische aandelen, bij wat negatieve berichten uit China, weer ouderwets wegzakten. Later op de avond maakten de Amerikanen echter bekend dat Huawei wat meer tijd krijgt:

Trump administration to issue a new 90-day extension allowing US companies to continue doing business with #Huawei https://t.co/BI9xqa3jRl — Lala Hu (@LalaHu9) November 18, 2019

Trump en Powell

Gezworen kameraden zullen het voorlopig wel niet worden, maar de Amerikaanse president kreeg gisteren Jerome Powell, de baas van de Federal Reserve, op bezoek.

Just finished a very good & cordial meeting at the White House with Jay Powell of the Federal Reserve. Everything was discussed including interest rates, negative interest, low inflation, easing, Dollar strength & its effect on manufacturing, trade with China, E.U. & others, etc. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2019

Minister van Financiën Steve Mnuchin kon zich ook even losrukken van zijn vrouw en was erbij. Trump is, wanneer je bij hem bent, altijd vriendelijk maar de boodschap die Powell achterliet was niet mis te verstaan.

Statement on Chair Powell's meeting with the President and the Treasury Secretary https://t.co/TSIa28taK5 via @FederalReserve — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 19, 2019

Het laatste stukje tekst luidt namelijk:

Bovenstaande tekst staat op de website van de Federal Reserve zelf en kunt u hier vinden. Daar kan The King of Debt het mee doen.

Een negatieve rente krijgt Trump dus voorlopig niet. Nu maar hopen dat 'ie zich koesthoudt nu Powell weer weg is.

O jee:

At my meeting with Jay Powell this morning, I protested fact that our Fed Rate is set too high relative to the interest rates of other competitor countries. In fact, our rates should be lower than all others (we are the U.S.). Too strong a Dollar hurting manufacturers & growth! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2019

Saudi Aramco

Gaan we door met de grootste IPO van dit jaar, die van het Saoedische Aramco, het grootste oliefonds ter wereld. Het wordt nog spannend of de 3 miljard aandelen geplaatst kunnen worden: gisteren werd de roadshow in Londen gecancelled en dat gebeurt doorgaans niet wegens overmatige belangstelling.

Het zou maar eens kunnen dat de olieprijs in de komende weken gaat stijgen om de Aramco IPO een succes te laten zijn. https://t.co/kXVqrTjtvW — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 18, 2019

Ongetwijfeld zal Saoedi-Arabië proberen zoveel mogelijk in eigen land te plaatsen om de IPO toch te doen slagen. Mocht de notering een feit zijn straks dan komt Aramco vanzelf, vanwege zijn enorme omvang, in de bekende MSCI Emerging Markets Index en krijgt de rest van de wereld de koers alsnog in zijn mik.

Beursgang Alibaba

Hoe anders gaat het met de nieuwe aandelenuitgifte bij de tweede notering van Alibaba. De inschrijving sluit eerder vanwege grote belangstelling. Nederlandse beleggers kunnen nog tot 17.00 uur orders inleggen, volgens ABM FN. Neem contact op met uw eigen bank of broker voor details.

Alibaba geeft 500 miljoen nieuwe aandelen uit die omwisselbaar zijn met de Amerikaanse ADR's (verhouding 1 op 8) en heeft dus straks ook een notering aan de beurs van HongKong met code 9988. Eerste handelsdag wordt 26 november.

Consolidatieslag in beurzenland

De Spaanse beurs BME is onderwerp van overnameinteresse. De BME kreeg al een bod van de Zwitserse beursuitbater SIX en ook Euronext gaf gisteren aan ernaar te kijken. Nu gaat de Duitse beursexploitant Deutsche Börse zich ook in het spel mengen.

Euronext kocht eerder dit jaar al de Noorse beursuitbater en zo heel veel mogelijkheden om door te groeien binnen Europa zijn er niet meer, dus wellicht kunnen de Spanjaarden een mooie premie vangen straks.

Futures hoger

Gisteren was zo'n typische na-expiratiedag waarop koersen niet goed weten welke kant ze op willen. Vandaag opent de AEX opnieuw met weinig richtinggevoel. Voorbeurs staat AEX zo rond de 598-599 en we zullen zien of de psychologische grens van 600 punten opnieuw aangevallen kan worden.

In Azië staat de Hang Seng 1.2% hoger maar de Nikkei licht lager, -0.24%. De Amerikaanse futures staan zoals altijd licht in de plus.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Via deze link komt u op de nieuwspagina:

07:31 'Vermogensbeheerder Russell te koop gezet'

07:25 Flinke aandeleninkoop voor Julius Bär

07:11 Duurdere yen zet Nikkei lager

06:25 Omzet industrie daalt opnieuw

18 nov Wellington verkleint belang in Galapagos

18 nov Wall Street eindigt licht in de plus

18 nov 'Arcelor schort tijdspad sluiting Ilva op'

18 nov Trump heeft 'hartelijk' gesprek met baas Fed

18 nov Kleine uitslagen op Wall Street

18 nov VS staan zakendoen met Huawei langer toe

18 nov Reggeborgh breidt belang VolkerWessels uit

18 nov Beursuitbaters stelen show op beurzen Europa

18 nov 'Jumbo op weg naar recordomzet'

18 nov KLM schikt in rechtszaak na brandstofstoring

18 nov NN Group krijgt toestemming voor Vivat-deal

De tien grootste shortposities via shortsell.nl:

De agenda is wederom bescheiden vandaag:

08:00 Celyad Q3-cijfers

08:00 Easyjet Q3-cijfers

09:00 AB Inbev notering €0,80 ex-dividend

13:00 Home Depot Q3-cijfers

14:30 VS verkopen nieuwe woningen okt1,30M

En dan nog even dit

Zijn stem kent u ongetwijfeld:

Bernard Hammelburg. Een begrip in binnen- en buitenland. Staat garant voor 50 jaar unieke en trefzekere duiding van het buitenlandnieuws voor ‘t Nederlandse publiek. De GBJ Hiltermann van deze tijd. En vanaf nu: Officier in de Orde van Oranje-Nassau.??Bernard, petje af! pic.twitter.com/7G8blKCyDf — Stef Blok (@ministerBlok) November 15, 2019

Onderwijl in België:

Het land van Magritte...



De Lijn schrapt Gentse elektrische bussen wegens geen laadpalen

https://t.co/lPQxxj6wlA — Johan De Mol (@DeMolJohan) November 19, 2019

En vanavond de feestwedstrijd natuurlijk:

Qualification for #EURO2020! Happy and very proud of the team! ???? #TheNewWave

-

Kwalificatie voor het EK! Blij en erg trots op het team! ???? #Oranje pic.twitter.com/vs9GTzXSBp — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) November 16, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.