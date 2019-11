De AEX moet even een stapje terug vandaag onder aanvoering van lagere beurzen in Azië. Het exportcijfer van Japan was niet goed: de Japanners exporteerden 9.2% minder dan een jaar geleden, onder andere auto's en vliegtuigmotoren waren niet te slijten.

Dat lijkt een dramatisch cijfer, en haalt daarom overal de headlines, maar in de praktijk valt het wel mee. Sowieso zijn deze cijfers erg volatiel, maar als we een jaartje terugkijken zagen we toen een enorme spike in export.

En maand op maand is er gewoon een stijging te zien. Het grafiekje is van ING Think. Met de juiste cijfers valt alles te manipuleren.

Dalende koersen in Azië

In Australië werden de banken bij het grofvuil gezet (gemiddeld -2%) en dat had te maken met een witwasschandaal bij onze tegenvoeters.

Westpac scandal: Australian bank ‘breached anti-money-laundering laws 23 million times’, watchdog claims https://t.co/omHUCY9gVy — SCMP News (@SCMPNews) November 20, 2019

Overall gingen de aandelenkoersen in heel Azië lager:

Nikkei -0,6%

China -0.5%

Hang Seng -0.6%

Australië -1.4%

Kospi (ZK) -1.2%

Geen vrolijk begin dus, maar zien hoe we hier ons straks weer uit redden. De AEX staat voorbeurs omgerekend anderhalf punt lager, rond de 595. Die 600 blijkt toch een tough cookie te zijn.

Schuld van Trump

Het is natuurlijk weer de schuld van Trump. Hij maakte weer opmerkingen over nieuwe handelstarieven mocht de deal niet doorgaan. Kijkend in zijn twittertijdlijn is ie toch vooral bezig met de impeachmentprocedure, en de stand van de beurs:

Since the day President @realDonaldTrump took office, House Democrats have ignored working Americans to focus on their only real agenda item: impeachment.



Meanwhile, our country created $11 trillion in worth. pic.twitter.com/BwCBFMU2Tn — The White House (@WhiteHouse) November 19, 2019

Eerlijk is eerlijk, sinds Trump president is, is de beurs flink hoger, maar of hij dat allemaal op eigen conto mag schrijven is een tweede.

Cijfers HAL Trust

Vanmiddag komt beleggingsmaatschappij HAL Trust met de kwartaalcijfers en ook daar gaat het uitstekend: GrandVision staat op het punt om voor de hoofdprijs verkocht te worden terwijl de nr. 2 belegging Vopak het dus heel goed doet.

Vopak is wel in het nieuws vandaag: er is onrust ontstaan omdat het bedrijf een hypermodern pasjessysteem heeft ontwikkeld. Het personeel voelt zich hier niet senang bij. Aandeelhouders Vopak hebben juist een topjaar, met koersen weer boven de €50.

VolkerWessels

Aandeelhouders VolkerWessels, niet schrikken vandaag: het aandeel gaat ex-dividend. De enorme biedingen die in het boek liggen zullen dus ook €0,28 lager zijn. Het bod van de familie Wessels (Reggeborgh) is inclusief dividend. Dat houdt in dat het bod van €22,20 verlaagd wordt naar €21,92.

Nu kan er in het aandeel alleen gehandeld worden met een 5-cent spread en dat betekent dat VW €21,90 moet bieden en zichzelf dus twee cent korting geeft. Meer betalen dan de biedprijs mag niet. De Tukkers hebben inmiddels bijna 70% in handen.

En dan nog even dit

En zo doen de Chinezen dat:

I called for more coffee pods in my Shanghai hotel room and this is how they came to me: pic.twitter.com/zqc9OLpXHA — Anna Fifield (@annafifield) November 20, 2019

Gefeliciteerd Wijkenaren:

Ik ben heel blij en vereerd met de voordracht! Hartelijk dank voor het vertrouwen. https://t.co/29wIfY930F — Iris Meerts (@irismeerts) November 19, 2019

De Belgen zijn op handelsmissie in China met maar liefst meer dan 600 man:

Jambon: 'De Chinezen excuseren zich omdat de groei maar 6 procent bedraagt' https://t.co/aSBfqoRR29 — De Tijd (@tijd) November 20, 2019

