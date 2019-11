Wekenlang zijn de markten gevoed met positieve geluiden uit dan het Amerikaanse, dan weer het Chinese kamp. Het nieuws dat er dit jaar sowieso geen deal meer komt, zet de beurzen dan ook enigszins onder druk. Op Wall Street gingen de koersen gisteren omlaag over een breed front, maar wist men uiteindelijk de schade te beperken.

De toonaangevende Dow Jones en S&P500 sloten beiden zo'n 0,4% lager terwijl de Nasdaq 0,5% toegaf. Ster van de dag was warenhuisketen Target, dat 15% steeg op beter dan verwachte kwartaalcijfers.

Stocks fell on Wednesday following reports that the phase one trade deal between China and the U.S. may not be completed by the end of the year. The Dow was down 0.4%, the S&P 500 slid 0.4% and the Nasdaq dropped 0.5%. https://t.co/MR3P2GHEDb pic.twitter.com/LYV8XTRJ8X — CNBC (@CNBC) November 20, 2019

Eerder deze week ging een andere warenhuisketen (Kohl's) juist door het putje omwille van tegenvallende Q3-cijfers. Retail is dus nog niet dood, het is nog steeds mogelijk om het verschil te maken.

Azië opnieuw wat lager

Een derde verliesdag op rij voor de Nikkei, ook hier zorgde de negatieve berichtgeving over de handelsoorlog voor verliezen. De Nikkei verloor 0.5%. In China niet veel beter, de Shanghai beurs daalde 0.3% en Hongkong zelfs 1.6%.

De moeilijkheid inzake de handelsdeal schijnt nu te liggen bij het terugdraaien van de importtarieven door de Amerikanen. Sowieso is het natuurlijk de vraag of China niet liever de zaak nog een beetje traineert tot Trump dan wel afgezet of niet herkozen is.

Deze ambassadeur in Oekraïne legt tot een nogal belastende verklaring af. Voor wat hoort wat:

Take a look at this key moment from Ambassador Sondland’s opening remarks during yesterday's impeachment hearing. https://t.co/6uXUdykfWW pic.twitter.com/QK9magSZYz — CNBC (@CNBC) November 21, 2019

In plaats van een trade deal heeft Donald Trump inmiddels wel wat anders aan zijn hoofd. Hij moet eerst zelf zien te overleven. Ook de Zuid-Koreaanse (-1,4%) beurs en de Australische beurs (-0,7%) konden geen potten breken vandaag.

Opening AEX

Onze vaderlandse index lijkt licht lager te openen, zo rond de 591-592. De focus ligt vandaag op ABN Amro waar wat details naar buiten komen inzake het onderzoeken van de eigen klanten. Bij het samengaan met Fortis is nagelaten om 5 miljoen particuliere klanten individueel te screenen.

Het NRC meldt dat deze klanten automatisch werden ingedeeld in de laagste risicocategorie. De verdenking is dat ABN AMRO „gedurende een langere periode ongebruikelijke transacties niet, of niet op tijd heeft gemeld". Hier leest u het hele nieuwsartikel.

HAL Trust

Beleggingsmaatschappij HAL Trust publiceerde als een van de laatste gisteren een trading update. Het belangrijkste nieuws is dat HAL opnieuw haar belang in Boskalis wat uitbreidde. De nettovermogenswaarde van de beleggingen is €13.3 miljard, oftewel €160 per aandeel.

Dat terwijl de beurskoers momenteel €141 is. Overigens is het normaal dat holdings behoorlijk onder hun intrinsieke waarde noteren, in België loopt dat soms op tot 25-30%.

Grote kaskraker bij HAL is de 77% die men in GrandVision houdt: door het bod van EssilorLuxottica is dat belang met 1.7 miljard in waarde gestegen. Verder zit HAL in Boskalis, Vopak (48%) en SBM Offshore. Een tyisch Rotterdamse portefeuille dus.

Uiteraard zit 'm de fantasie nu in wat HAL straks met al die miljarden gaat doen. Ik hoor dat ze nog een nieuw stadion willen bouwen aan de Maas, misschien is dat wat voor HAL.

ThyssenKrupp

In Duitslans is het al lange tijd spannend rond ThyssenKrupp. Enorme shortposities aan de ene kant tegenover het management aan de andere kant, dat probeert waarde te scheppen door bepaalde onderdelen (de liftdivisie) te verkopen. De biedingen op de lifttak schijnen hoger te zijn dan de totale ondernemingswaarde (beurswaarde plus schulden) van de onderneming nu.

Vandaag publiceert het conglomeraat de kwartaalcijfers en die zijn uiteraard niet best. Het dividend wordt geschrapt wegens oplopende verliezen, hoge schulden en ongunstige economische omstandigheden. Lees hier het hele nieuwsbericht van ANP.

Fastned geeft nieuwe obligaties uit

Het was een tijdje stil rond de uitbater van snellaadpalen, het was wachten op een aandelenemissie. In plaats daarvan, of anticiperend daarop, geeft de onderneming alvast nieuwe obligaties uit. In totaal gaat het om 15.000 stuks a €1000 waarover 6% wordt betaald.

In totaal zou het bedrijf hier 15 miljoen mee op kunnen halen. De inschrijving start vandaag via de website van fastned en sluit op 12 december. Met deze obligaties erbij heeft Fastned straks €60 miljoen aan 6%-obligaties uitstaan.

Fastned durft het dus voorlopig nog niet aan om een tweede poging te wagen om nieuwe aandelen uit te gaan geven.

Lucas Bols

Ook drankenleverancier Lucas Bols opent de boeken vandaag. Het boekjaar loopt daar anders waardoor we vandaag de halfjaarcijfers krijgen. Bols rapporteert een omzetstijging van 2.5%, volledig toe te wijzen aan overnames. Autonoom was de omzetstijging 0. Het keert een interimdividend uit van €0,35, net als vorig jaar.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Via deze link komt u op de nieuwspagina:

07:54 Fastned geeft nieuwe obligaties uit

07:54 Intel en Apple klagen SoftBank-onderdeel aan

07:45 Worstelend Thyssenkrupp schrapt dividend

07:20 'LVMH heeft meer over voor Tiffany'

07:09 Nikkei zet verliesreeks voort

07:04 PayPal koopt Honey Science voor 4 miljard

06:52 Huishoudens besteden meer

06:48 Werkloosheid stabiel op 3,5 procent

06:28 'Hoekstra liet steken vallen bij KLM-deal'

06:15 'ABN AMRO liet na 5 miljoen klanten apart te screenen'

20 nov Wall Street lager op handelsvrees

20 nov GM klaagt Fiat Chrysler aan om corruptie

20 nov Fed versterkt beeld geen extra rentestappen

20 nov 'Deelakkoord handel mogelijk niet in 2019'

De tien grootste shortposities via shortsell.nl:

De agenda van vandaag:

06:30 Nederland consumentenbestedingen sep

06:30 Nederland werkloosheidspercentage okt

08:00 Tie Kinetix Q3-cijfers

08:00 Lucas Bols Q3-cijfers

08:00 Gimv Q3-cijfers

08:00 Thyssenkrupp Q3-cijfers

08:00 Royal Mail Q3-cijfers

09:00 Pershing Square notering $0,10 ex-dividend

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 VS Philadelphia Fed Index nov7,2

16:00 VS verkopen bestaande woningen okt5,43M

16:00 EU consumentenvertrouwen flash nov-7,2

En dan nog even dit

Het zal wellicht rustig zijn op de weg, goed dat ze voor een donderdag gekozen hebben. Nationale thuiswerkdag georganiseerd door BNR:

De Federal Reserve liet gisteravonde de notulen zien van de laatste vergadering. Eén van de deelnemers is Lael Brainard en die vertelt in onderstaand interview dat de Fed als altijd gewoon blijft kijken naar de economische cijfers.

Fed Governor Lael Brainard says that she wants to “monitor and assess” the economic impacts of the Fed’s rate cuts. https://t.co/12PJ2hhaWR pic.twitter.com/dMSOq4hTEi — CNBC (@CNBC) November 21, 2019

Donald Tusk is gekozen tot de president van de Europese Volkspartij. Zie ik daar nu onze Italiaanse vriend Berlusconi staan?

Congratulations to @donaldtusk on election as @EPP President! I'm confident that together we will make Europe stronger and a better place to live.Many thanks to @JosephDaul for his great political skill to keep our political family united over years of his leadership. #EPPZagreb pic.twitter.com/23KRT0elyN — Krišjanis Karinš (@krisjaniskarins) November 20, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.