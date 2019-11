quote:

The Third Way... schreef op 18 nov 2019 om 08:51:

De boodschap van Die Welt hierboven via de tweet van Holger is terecht, de ECB vermoordt de economie via de banken. Maarrrr......, het lijstje met top 10 banken klopt niet helemaal waardoor de EZ banken net kleiner zijn dan JPM.Dat bijna niemand in NL (hint) dat ziet...