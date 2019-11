Jullie doen almaar net alsof er zo ontzettend veel risico's zijn dat je amper meer de deur uit durft, maar die zie ik echt niet. Waar je steeds weer mee komt zijn allemaal dingen die zouden kunnen gaan gebeuren, maar die helemaal nog niet actueel zijn. En die ook nog eens een hele grote kans hebben om helemaal niet op te gaan treden. Trump is nog lang niet ge-impeached. En als dat al gebeurt, so what. Het is inherent aan democratie dat er geregeld een nieuwe regering is. Niks bijzonders. Er is nog lang geen brexit, laat staan een no deal brexit. Die handelsoorlog loopt al een tijdje, maar de kwartaalcijfers waren helemaal niet slecht. Kennelijk weet men zijn spullen toch wel ergens te verkopen. Hoezo oil shock? Olie is goedkoop en ik zie geen reden waarom dat zou moeten veranderen. En de Chinezen zijn zo geheimzinnig dat alles wat te maken heeft met interne Chinese verschijnselen (zoals schuldenproblemen) pure speculatie is. Er is domweg geen betrouwbare informatie. En vergeet niet dat China een totalitaire staat is waar normale wetten en eigendomsrecht niet gelden. Ze zijn best in staat om banken te dwingen om schulden domweg te vergeten en obligaties ongeldig te verklaren. Schulden weg.



Natuurlijk zijn er sectoren met problemen, vooral de autosector en die heeft zo zijn uitstraling. Maar dat heeft denk ik vooral te maken met de overgang naar electrisch rijden die echt lijkt te gaan doorzetten en waar veel kosten aan zitten. Plus dat klanten wellicht wachten op lagere prijzen voor electrische auto's. Maar dat alles betekent nog geen structureel lagere vraag naar auto's, hooguit een verandering in technologie. Dat zal winnaars en verliezers geven, dus wie vandaag domineert hoeft dat over 5 jaar niet perse nog steeds te doen. En electrische auto's zijn minder winstgevend: technisch simpeler, minder onderhoud, motor gaat langer mee. Vervelend voor garages, fijn voor de consument. Uiteindelijk denk ik niet dat dit perse slecht is voor de economie en dus de beurs.



Aan de andere kant zie ik veel positiefs:

- iedereen die daar lichamelijk en geestelijk toe in staat is, heeft intussen wel een baan.

- er is geld zat. Er wordt geconsumeerd bij het leven. Je hebt haast de indruk dat je zelfs bij de McDonalds moet reserveren voor een plaatsje. Het is niet uitzonderlijk om op een willekeurig moment van de dag binnen een paar minuten meerdere pakjesbezorgers tegen te komen.

- olie is goedkoop. De rente is laag. Eigenlijk alle grondstoffen behalve arbeid zijn goedkoop. De omstandigheden zijn bijna ideaal.



Naar mijn idee hobbelt de hele economie vrolijk verder en is er geen reden voor paniek. Ooit zal het wel minder gaan, en er is een zeker gevaar voor oververhitting. Maar de problemen in de Duitse auto-industrie beperken dat gevaar dan weer.