We zijn alweer toe aan de laatste dag van de week. Per saldo is de AEX deze week niet veel opgeschoten, sterker nog, we zijn 1.5% gedaald. De AEX brak even door de 600, twee keer zelfs, maar dat was beide keren van korte duur.

AEX rond 591-592

De AEX lijkt te openen rond de 591-592, een lichte verbetering ten opzichte van het slot van gisteren. De Amerikaanse beurzen sluiten al drie dagen op rij (heel licht) lager terwijl in Azië vandaag in ieder geval de boel weer wat herstelt na drie dagen verlies. China schijnt de VS uitgenodigd te hebben voor overleg in Peking.

De Chinese beurzen kwamen er niet uit samen: Shanghai steeg licht (0.2%) maar de Hang Seng daalde weer, vandaag, met 0,6%. In Zuid-Korea (+0,2%) en Australië (+0,6%) sloten de beurzen hoger.

We kijken vooral naar de PMI's vandaag, de Purchase Manager Index van een aantal Europese landen overdag en van de VS vanmiddag om 15.45 uur. Om 9.15 (Frankrijk) en 9.30 uur (Duitsland) komen de belangrijkste door.

Waarom steeds hoger?

Dat is natuurlijk de hamvraag en dat is waarom mensen toch naar de aandelenmarkt gezogen worden: op zoek naar rendement. Holger mag graag het vuurtje wat opporren maar onder invloed van de lage rente dendert de beurs gewoon door:

Wow what a lot of big threats, why are stockmarkets so high then and the vix so low? https://t.co/ztAeoN2O0H — Johan Wagenaar (@Bubblespotting) November 21, 2019

Het is al jaren een ergernis voor veel daghandelaren, het feit dat er nauwelijks beweging is op de beurs maar langetermijnbeleggers zien het lijntje mooi oplopen van linksonder naar rechtsboven.

Dat heeft alles te maken met de lage rente, en het feit dat veel beleggers tegenwoordig via de grote ETF's beleggen: veilige dividendaandelen zijn opgeschoven qua risicoperceptie opgeschoven naar staatsobligaties waardoor de koersen op dit hoge niveau staan.

Iemand die daar nogal wat invloed op heeft is Christine Lagarde, de nieuwe baas van de ECB. Zij geeft vandaag in Frankfurt haar eerste echte speech als ECB-president. In Frankfurt is deze week de Finance Week.

Prosus kwartaalcijfers

Vandaag komt Prosus voor het eerst met de kwartaalcijfers. Het nieuwbakken bedrijf waar de internationale assets van de Zuid-Arikaanse internetgigant Naspers inzitten, is in een overnamestrijd verwikkeld met Takeaway.com.

Afgelopen woensdag opende premier Mark Rutte het nieuwe hoofdkantoor van Prosus in Amsterdam. De (Nederlandse) CEO Bob van Dijk en enkele stafleden zitten in Nederland, net als hun 'Product and Growth team' en 'Artificial Intelligence and Machine Learning team'.

Prosus is natuurlijk vooral een indirecte belegging in Tencent, maar er zijn veel meer deelnemingen in grote internetbedrijven. Hier leest u er meer over.

Unilever zoekt nieuwe merken

Unilever, Henkel, Colgate-Palmolive en meerdere investeringsmaatschappijen azen op een overname van schoonheids- en haarverzorgingsmerken van het Amerikaanse cosmeticabedrijf Coty. Coty heeft te veel schuld en wil wat assets kwijt. Het gaat onder andere om Wella, Good Hair Day en Clairol en moet een miljard of 7 (dollars) opbrengen.

Emissie Kendrion

Kendrion, leverancier van elektromagnetische componenten, nam onlangs een Duits bedrijfje over voor €80 miljoen en doet daarom nu een kleine emissie van 12% van het aandelenkapitaal. In totaal zijn 1.6 miljoen aandelen geplaatst op een koers van €19,50 waarmee Kendrion €31 miljoen ophaalde.

En dan nog even dit

ING maakt zich niet populair in België bij de KMO's:

Vandaag op de voorpagina van De Tijd:



ING bekijkt strafrente voor alle zakelijke klanten | Jannie Haek wil Nationale Loterij naar de beurs brengen | Coens countert ethisch offensief liberalen



Lees de krant op uw smartphone of tablet: https://t.co/x779tlHDcC pic.twitter.com/cajbeDdMww — De Tijd (@tijd) November 22, 2019

Was dat nou zo moeilijk om even uit te zoeken?

Voortschrijdend inzicht. “Niet eigen stichting maar loterijen gaven Cruijff jaarlijks miljoen euro'https://t.co/6r8PCezxCc — Tadek Solarz (@TadekSolarz) November 22, 2019

Voor wie de komende zomer naar China op vakantie gaat...

You know it’s not OK to slurp at the dining table in the West, but do you know how to behave at a Chinese dining table? ??

Find out about taboos in Chinese #tablemanners. First, let’s talk about #chopsticks ?? pic.twitter.com/DdBZxbO7y8 — People's Daily, China (@PDChina) November 22, 2019

Dat viel te verwachten, ING en ABN waren ook de sjaak:

De Nederlandsche Bank heeft ingegrepen bij de Rabobank, omdat de grootbank de screening van nieuwe Nederlandse klanten heeft verwaarloosd, en witwasrisico’s daardoor niet goed in beeld heeft https://t.co/ZuQD5ZodCU pic.twitter.com/3DZYWx3jge — FD Nieuws (@FD_Nieuws) November 22, 2019

Gelukkig ben ík net klaar als Ajax begint woensdag. Mooi avondje uit ook voor beleggende dames die es een keer geen voetbal mee hoeven kijken.

En over voetbal gesproken, he's back! The Special One:

Jose is back, ladies and gents. ??pic.twitter.com/AURspdHUmY — 433 (@official433) November 21, 2019

De elektrische auto komt er nu echt aan:

Land Rover debuted its Defender 4x4 and Ford unveiled its Mustang Mach E as electric cars dominated the Los Angeles Auto Show pic.twitter.com/fgiDRhWAFK — Reuters Business (@ReutersBiz) November 22, 2019

Veel plezier vandaag en succes op de beurs.