TA: Rente draait opwaarts

Nederlandse pensioenfondsen kunnen weer opgelucht ademhalen. Technisch is de Nederlandse kapitaalmarktrente opwaarts gedraaid, in elk geval op korte termijn.

Of dit door de schaduw van de nieuwe ECB-voorzitter Christine Lagarde komt, is lastig te zeggen. Feit is wel dat de trenddraai rond haar benoeming is ingezet. Lagarde heeft drie maanden geleden duidelijk aangegeven het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank op de schop te willen nemen.



De Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente was onder het presidentschap van haar voorgangen Draghi flink gedaald, van bijna +3,75% (top 2011) tot een negatief niveau van -0,60% (het low van eind augustus 2019).

0%-grens weer in zicht

Inmiddels is voor de rente de 0%-grens weer in zicht. Technisch is dat een belangrijke horde: daar liggen de lows van 2017, die nu voor tegendruk gaan zorgen.



De Nederlandse staat heeft onlangs ruim 1,4 miljard euro opgehaald met de heropening van een tienjaarslening, zo heeft het ministerie van Financiën bekend gemaakt. De couponrente ligt op 0,25%. Op basis van het huidige technische renteplaatje zou deze uitgifte op laagste punt kunnen zijn.

Ik beoordeel in deze column de grafieken van de Nederlandse kapitaalmarktrente en de 10-jarige staatlening, om te zien hoe groot de kans is dat de rente weer positief wordt, ofwel dat deze weer boven 0% kan komen.

In elk geval lijkt de rente op korte termijn al gedraaid. Minister Koolmees van Sociale Zaken moet voorkomen dat de pensioenen volgend jaar gekort worden. Ik schat in dat hij daarbij steun krijgt van de technische draai op de rentemarkten.

Eerst de Nederlandse beurs, die rijp is voor een beperkte terugval

De AEX-index kan op korte termijn terugzakken naar de voorliggende koerstoppen rond 586,32 punten. Zolang de koers hierboven weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. Deze zogenaamde pullback kan de eerdere uitbraak valideren.

De AEX was eerder verbeterd nadat een tweejarige weerstandszone (de dikke blauwe lijn rond 586-590 punten) was gebroken.

Opwaarts heeft de AEX-index ruimte tot de weerstand van 644 punten (gevormd op 22 mei 2001). De steun ligt op 586,32 punten (de bodem van 25 juli).





Korte termijn: Nederlandse kapitaalmarktrente draait opwaarts

Zoals al eerder hier is aangegeven is de rentestijging goed nieuws voor Nederlandse pensioenfondsen. Op korte termijn is er duidelijk sprake van een stijgende rente. De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente heeft koerspieken van augustus en september gebroken, waarmee er duidelijk sprake is van een technische draai naar boven.

Verder zien we, in elk geval op korte termijn, weer stijgende rentebodems. Technisch heeft de Nederlandse rente rond -0,46% (low van 4 oktober) een hogere koersbodem weten te vormen.

We zien een eerste koersdoel rond -0,10% (de top van 12 juli), maar dat is geen zware horde. De echte barrière ligt rond 0%.

Lange termijn: Eerste hogere rentebodem

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente weet rond 0,45% een hogere bodem te vormen. Dit signaleert een eerste technische verandering.

Een tweede technisch indicatie op hogere rentestanden is het feit dat de dalende trend is gebroken. De steun ligt op -0,60% (de bodem van augustus).

Het is de eerste keer sinds medio 2018 dat de rente een eerdere top heeft gebroken, te weten de rentetop van september.

Het lijkt erop dat nu de rentebodems van 2016 en begin 2019 rond 0% worden opgezocht. Het is niet uitgesloten dat de huidige rentestijging daar wordt gepareerd, in elk geval tijdelijk. Maar op termijn is een doorbraak daarvan niet uitgesloten.







Stijgend momentum: Rente verzamelt kracht

Het momentum, afgebeeld op de onderste helft van de grafiek, meet de veranderingssnelheid van de rente. Het momentum is nog negatief.

Positief is wel dat het momentum al acht weken onafgebroken oploopt. Dat wordt weergegeven door de groene verticale staafjes. Dit signaleert dat de rente technisch kracht verzamelt.







RSI: Bodemvorming

Op de RSI is het patroon met lagere toppen vanaf begin 2018 gebroken. Dit is nog niet het ultieme signaal van een structurele trenddraai, maar wel een teken dat de rente bezig is met een proces van bodemvorming.