De derde vrijdag van de maand is weer optie-expiratiedag. Vandaag om 16.00 uur lopen de indexopties af en aan het einde van de dag de aandelenopties. We zijn daarna alweer toe aan de laatste maand van het jaar.

De beurs ligt sinds de klim richting 600 redelijk stil, saai zelfs. Vandaag lijkt het hoger te willen, er is goed nieuws inzake de handelsoorlog. De Chinezen hebben een verbod op de invoer van gevogelte vanuit de VS ingetrokken.

“The Chinese market looks especially promising for U.S. poultry producers because an outbreak of African swine fever has devastated a competing protein in China: pork.”#tradewar https://t.co/KdqCt8RxVr — Ainaloa Girl (@carmelel) November 15, 2019

Naar verluidt in ruil voor het niet verhogen van invoerheffingen mag de VS weer kip exporteren naar China. In 2015 werd dat ingesteld als gevolg van een uitbraak van vogelgriep in de VS. En hoewel dat allang voorbij is, heeft China het verbod nooit opgeheven.

Speelt ook mee dat China momenteel last heeft van de varkenspest, waardoor het niet eens zo gek uitkomt dat er wat meer kip het land binnenkomt. In ieder geval: Larry Kudlow, economisch adviseur van Trump, zegt dat ze 'dichtbij een deal' zijn.

U.S. Official Says First-Phase China Trade Talks in Final Stages



“We are coming down to the short strokes,” Kudlow said. “We are in communication with them every single day right now.”



Good time to remind The Trade War Cycle #tradewars https://t.co/IKnU4pgUvx pic.twitter.com/k9B7bqKUbM — Sebastian Sienkiewicz (@Amdalleq) November 15, 2019

Volgens mij zitten we nu helemaal bovenin.

Futures hoger

In ieder geval dansen de futures weer omhoog: de Amerikaanse S&P staat 0.4% hoger en de Duitse index opent naar verwachting 0,5% hoger. Onze eigen AEX staat in dev voorbeurshandel rond de 598,5-599. Wie weet kunnen we een nieuwe aanval doen op de 600 punten.

De bouw is nog steeds in de ban van het stikstof en PFAS-dossier: volgens onderzoekers op BNR is de norm die gesteld wordt aan PFAS in de grond veel te streng:

Ondertussen is Stikstoffen Stientje ook nog met andere zaken bezig en eist ze snel de complimentjes op. Uitstekend initiatief trouwens:

We cán beat #plastic pollution worldwide, if we all take action! Join the momentum, lets clean up this ??! https://t.co/uBOF28r89Z — Stientje v Veldhoven (@SvVeldhoven) November 15, 2019

Verder is er tot nog toe weinig nieuws. Het CBS laat weten dat we met z'n allen zo'n 4,6% meer uitgaven dan een jaar geleden:

De #detailhandel heeft in september bijna 5 procent meer omgezet dan in september 2018https://t.co/7BiMedyovH pic.twitter.com/Bn0gMnmD06 — CBS (@statistiekcbs) November 15, 2019

De online omzet steeg met 22%. We zijn flink aan het klussen en woninginrichten geslagen, net als in augustus steeg daar de omzet met zo'n 7-8%.

Sterke cijfers Walmart: de verkopen in Q3 waren 3.2% hoger: 1.3% hogere volumes en 1.9% hogere prijzen. In de VS verkocht het voor $128 miljard aan spullen, internationaal $29 miljard:

Walmart earnings beat estimates as a strong economy boosts purchases https://t.co/S9D9mGcTUy via @ReutersBiz pic.twitter.com/AxnBygy7HM — Reuters (@Reuters) November 15, 2019

De wereld is aan het veranderen, steeds sneller. De EIB (Europese InvesteringsBank) stelt geen geld meer beschikbaar voor fossiele brandstoffen. Steeds meer partijen wenden zich af van olie en oliegerelateerde grondstoffen.

Volgende week volgt de lakmoesproef als Saudi Aramco, het staatsoliebedrijf van de Saoedi's, naar de beurs komt. De inschrijving gaat open vanaf 17 november. Hier leest u daar meer over.

European Investment Bank drops fossil fuel funding: from end-2021, power plants applying for EIB funding will need to show they will emit less than 250 grams of CO2 per kWh, a move which excludes traditional gas-burning power plants. https://t.co/MftnDgZWIE — Kees van der Leun (@Sustainable2050) November 15, 2019

