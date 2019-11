Slot: Niet altijd feest

De AEX (-0,4%) maakt vandaag pas op de plaats. Hoewel, als we corrigeren voor het ex-dividend gaan van Shell, zouden we redelijk in de buurt van het nulpunt zijn gesloten.

Beslist geen slechte prestatie. Helemaal omdat er vanochtend nogal beroerde macro's langskwamen. Met name de Chinese industriële productie en detailhandelsverkopen vielen behoorlijk tegen. Het zal u dus niet verbazen dat ArcelorMittal (-2,8%) in de bovenste regionen van het lijstje dalers is gesloten.

Grootste bleeder is Galapagos (-3,9%), al kunnen we hiervoor geen duidelijke reden vinden. Hopelijk wordt het fonds niet aangestoken door Kiadis (-6,4%). In het liveblog besprak ik de slechte vooruitzichten voor het biotechfonds.

Opvallende stijging Kendrion

Als er tegenvallende berichten uit China komen, krijgt Kendrion (+7,4%) over het algemeen een pak rammel. Dit keer is het helemaal anders. In de loop van de dag ging de koers van de toeleverancier voor de auto-industrie verder omhoog.

Het is opvallend hoe hard het aandeel de laatste maanden is opgelopen. Het management gaf twee weken geleden nog aan dat het geen verbetering ziet van de markten waarin het bedrijf actief is.

Daarnaast heeft Kendrion een flinke overname gedaan, waarvoor een overbruggingsfaciliteit is afgesloten bij een bank. Als deze moet worden geherfinancierd, sluit de IEX Beleggersdesk niet uit dat er een emissie moet komen.

Rentes

Risk-off in renteland. De vergoedingen op tienjaars staatspapier van de sterke eurolanden dalen in een brede lijn. De Italiaanse yield daarentegen loopt fors op (+6 basispunten).

Brede markt

De AEX gaat 0,4% omlaag en daarmee presteren we in lijn met de DAX (-0,4%) en CAC (-0,2%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 3,5% en noteert 11,3 punten.

De Amerikaanse indices koersen zo'n 0,3% in het rood. De Nasdaq doet het met een min van 0,4% een tikje slechter.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,101 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,7%) heeft de openingswinst goed vastgehouden.

Olie: WTI (-0,7%) en Brent (-0,2%) zakken op het slot.

Bitcoin daalt 1,7%.

Het Damrak

NN Group (+0,7%) valt aan het einde van de handelsdag wat terug. Toch leverde de verzekeraar prima kwartaalcijfers af. In het fondsenrondje vertelde ik hier meer over. Premiumleden kunnen klikken op de link in de onderstaande tweet. NN Group: Degelijke cijfers #NNGroup https://t.co/DXiVvNKb7H — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 14, 2019

De analisten van The Royal Bank of Canada schrappen Adyen (+1,0%) van de verkooplijst. Het koersdoel wordt met €70 verhoogd naar €675.

Vopak (+4,8%) gaat op een behoorlijk volume opvallend hard omhoog. Een duidelijke reden kunnen we er niet voor vinden. Ook op het forum is het stil. Het olie-opslagbedrijf moet nog ruim 10% oplopen om het oude record van €57,23 uit de boeken te halen. Dit niveau werd op 26 november 2012 bereikt.

Altice (-4,8%) heeft er een wilde rit op zitten. De kabelaar opende nog 5% hoger op meevallende derdekwartaalcijfers. Zowel de omzet als ebitda zaten flink in de lift. Blijkbaar weegt de oplopende schuldenberg zwaarder. Dat is niet onlogisch, omdat dit het grootste probleem is van Altice. Altice: Groei versnelt #ALTICEEUROPEN.V. https://t.co/s7GeAfSpnj — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 14, 2019

Basic-Fit (+2,9%) profiteert van een adviesverhoging van The Royal Bank of Canada. Het koersdoel wordt met €9 verhoogd naar €35.

SBM Offshore (+1,1%) weet de openingswinst wel grotendeels vast te houden. Het bedrijf verhoogt de omzet- en winstverwachting voor dit jaar. SBM: Outlook opnieuw verhoogd #SBMOffshore https://t.co/l0QNFBlXZl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 14, 2019

BAM (-4,0%) en Heijmans (-2,9%) gaan net als gisteren hard onderuit. Blijkbaar is de markt niet overtuigd van de stikstofmaatregelen van het kabinet.

OCI (-3,0%) heeft het de laatste maanden niet. Sinds eind februari beweegt het aandeel per saldo zijwaarts.

Boskalis (+1,0%) ligt er met dank aan de analisten van Berenberg goed bij. De Duitse zakenbank zet het aandeel op de kooplijst en hanteert een koersdoel van €28.

Winkelvastgoed kent een goede dag. Met name Wereldhave (+2,1%) gaat lekker. Dit mag ook wel, want year to date is het fonds het zwakst presterende aandeel binnen de AMX.

De aandeelhouders van Ajax (+2,0%) lijken een voorschot te nemen op de landstitel.

Nu het superdividend is uitgekeerd, is de sjeu er helemaal uit bij Stern (-1,6%). De cijfers vormden aanleiding voor de IEX Beleggersdesk om het advies te wijzigen. Wijziging advies Stern Groep #Stern https://t.co/fz37FZCjst — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 14, 2019

Adviezen

ABN Amro: naar €23,60 van €24,80 en kopen - Barclays

ABN Amro: naar €21 van €22 en houden - Goldman Sachs

ABN Amro: naar €20 van €21 en kopen - Royal Bank of Canada

Adyen: naar houden van verkopen en naar €675 van €605 - KBC

Altice: naar €5,70 van €2 en houden - Bryan Garnier

Altice: naar €7 van €5,80 en kopen - Goldman Sachs

Basic-Fit: naar opbouwen van afbouwen en naar €35 van €26 - Royal Bank of Canada

Boskalis: starten met kopen en €28 - Berenberg

