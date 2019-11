Bij dit soort competities kun alleen bovenaan staan, indien je je visie omzet in uiterst speculatieve constructies. Dit kan natuurlijk omdat "t fictief geld is. Zelf had ik hoger gestaan,indien niet een positie short in Brent Crude had plaatsgevonden. Bij de vorige competitie stond ik wekelijks vaker bij de slimste belegger in de top 5.Echter: alles is gebaseerd op uitvergrootte speculatie,die je in eigen portefeuille nooit zou toepassen.Relativering is dus zeer op z"n plaats.Dhr. Boschaerd zit helemaal short op alles.Zelf benik de mening toegedaan dat op de korte termijn hausse-posities gerechtvaardigd zijn.Ik beleg al sinds 1979. Escalatie nu tussen VS-China zou desastreus zijn voor elke long-positie.