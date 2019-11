Slimste weekwinnaar: 'Geprofiteerd van longstrategie'

Voordat de tweede speelweek van de Slimste Belegger-competitie afloopt, zetten we eerst nog de winnaar van week één in het zonnetje. Dat is de heer De Vries, die onder speelnaam volafries een mooi rendement neerzette van 36%.

Met deze prestatie sleept hij een Sonos Beam Soundbar in de wacht. Tijd voor een gesprekje met deze succesvolle Slimste-speler.

Gefeliciteerd! Wat is uw strategie geweest?

“Ik hanteer een longstrategie, waarbij ik uitga van een licht aantrekkende economie en meevallende cijfers. Ik zat dus long in indices, en short in zilver en goud. Verder heb ik ook wat gokjes hier en daar gedaan.”

Welke posities brachten leuk geld op?

“De shorts in de zilver en goud zijn mijn geluk geweest. Verder ging ik long op ArcelorMittal vanwege de jaarcijfers. Boskalis long was een gokje, maar ook die is goed uitgepakt.”

Wat is uw plan voor de rest van het spel?

“Het is bijna tijd voor de kerstrally en ik verwacht dat we rustig verder zullen stijgen. Ik verwacht in ieder geval geen correctie. Ik blijf zelf long tot het einde van het jaar.”

U belegt dus ‘in het echte leven’ ook? Wat is daar uw strategie?

“Ja zeker, maar dan gok ik zeker niet, dan ben je snel door je geld heen. Wel gebruik ik ook turbo’s, die ik als dekking gebruik op opties te schrijven.”

