Liveblog: Altice en VoorkennisWessels

Update 12:40 uur: VoorkennisWessels

VolkerWessels is onderwerp van onderzoek bij de AFM. Dit bevestigde de AFM aan het FD naar aanleiding van uitspraken van topman de Ruiter van VolkerWessels. De Ruiter zei op een persconferentie dat het lek in ieder geval niet bij hen zat.

Opmerkelijk dat De Ruiter dat zo stellig zegt, je weet natuurlijk nooit waar het nieuws vandaan komt. Er zijn altijd diverse partijen bij betrokken. Niet alleen Reggeborgh en VolkerWessels, ook adviserende juristen en bankiers zijn vaak al op de hoogte.

En dan bestaat er ook nog altijd zoiets als toeval, maar dat lijkt in dit geval niet aan de orde. Op 29 oktober kocht iemand namelijk 1573 calls in VolkerWessels. Voor een totaal bedrag van bijna €400.000.

Lekker hoor. Je koopt 1500 calls in #VolkerWessels en een paar uur later schiet het aandeel 20% de lucht in. Nou ja, wat een toeval! @AutoriteitFM pic.twitter.com/N8zFdvI73M — Nico A. Inberg (@NicoInberg) October 29, 2019

De originele koopprijs was rond de €2,50-2,80, toen VW rond de €17,50-18 stond. Met de koers van nu is de call maart 2020 17 €5,20 waard.

Update 12:20 uur: Belgische beurs in de lift

De Bel20 is één van de weinige indices die vandaag in het groen noteert. Zwaargewicht KBC (+2,2%) draagt de Belgische beurs. De grootbank presenteerde beter dan verwachte derdekwartaalcijfers, waardoor de hoop groeit dat het bedrijf zijn dividend in de toekomst gaat verhogen.

De analisten van Jefferies verwachten dat KBC over 2019 een dividend uitkeert van €3,72 per aandeel. Bij de huidige koers van €66,50 betekent dit een yield van 5,6%. ABN Amro (8,6%) en ING (6,5%) betalen een hoger dividend.

KBC neemt Bel20 op sleeptouw https://t.co/JNuRiWVKnU — De Tijd (@tijd) November 14, 2019

Update 12:10 uur: Altice als speelbal

Beleggers hebben geen idee wat ze met Altice (+0,1%) aan moeten. Een plus van 5% verdwijnt van het één op het andere moment in een min van 3%. Waarschijnlijk wordt er een afweging gemaakt wat belangrijker is. De versnelling van de omzet- en ebitdagroei, of de oplopende schuldenberg.

Daarnaast speelt mee dat het aandeel dit jaar gigantisch is opgelopen. We zien dan wel vaker dat partijen na de cijfers ervoor kiezen wat geld van tafel te halen. De IEX-Beleggersdesk ziet overigens nog potentie in het aandeel, al zeggen zij er wel bij dat het gezien de hoge schuldenberg een bijzonder riskant aandeel is.

Kortom, alleen geschikt voor mensen met een sterk hart. Daarover beschikken de analisten van Goldman Sachs, want zij hebben het aandeel op de kooplijst staan. Volgens de Amerikaanse zakenbank kan de koers van Altice verdubbelen. Merkwaardig is echter dat het koersdoel van €7 nogal bescheiden is. Als zij echt ballen hebben dan plakken ze er een koersdoel van meer dan €10 op.

Update 12:00 uur: Te gemakkelijk

Tegenwoordig wordt bij iedere koersdaling gezegd dat deze wordt veroorzaakt door de handelsspanningen tussen de VS en China. De AEX koerst op dit moment 0,1% lager, maar dat heeft hier niets mee te maken. Royal Dutch Shell gaat vandaag $0,47 ex-dividend. Dit maakt precies het verschil tussen een plus of min voor de hoofdindex.

European stocks edge lower on China trade concerns and ‘worst of all worlds’ German economic data https://t.co/GHXqSwxXII — MarketWatch (@MarketWatch) November 14, 2019

Update 11:45 uur: Hoe te beleggen in opkomende markten

Brian O'Connell is een obligatiehandelaar op Wall Street en geeft een paar tips waar particulieren op moeten letten als zijn positie nemen in aandelen en obligaties in opkomende markten. Volgens hem is het met name belangrijk om goed te spreiden over meerdere landen.

Hoewel de rendementen van aandelen in opkomende markten hoger liggen dan hier in Nederland, is een belegging in een willekeurig land geen garantie op succes. Middels indextrackers kunnen particuliere beleggers op een goedkope manier een mooie spreiding aanbrengen, zodat de risico's enigszins binnen de perken blijven.