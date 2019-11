Fondsenrondje: Laatste cijferrondje

Vandaag is de laatste drukke cijferdag van het jaar. Binnen de AEX (+0,0%) kwam NN Group (+2,4%) langs met resultaten over het derde kwartaal.



Die waren heel behoorlijk. Het operationeel resultaat daalde weliswaar licht naar €453 miljoen, maar gezien het ongunstige renteklimaat is dat geen slechte prestatie. Met name de levensverzekeringentak staat onder druk.

Dat is niet onlogisch, aangezien de lage rente het wel heel onaantrekkelijk maakt om een levensverzekering af te sluiten. De verwachte rendementen zijn door de lage rente immers lager, waardoor mensen fors hogere premies moeten betalen.

Des te knapper dat NN-group nog een mooie zak geld weet te verdienen. Verder bedraagt de Solvency 2-ratio 217%, wat betekent dat de kapitaalbuffer van de verzekeraar dik in orde is.



Bron: Reuters/IEX Beleggersdesk.

NN Group heeft de afgelopen drie jaar 60% gerendeerd en dat is in lijn met de AEX. Alleen ASR presteert beduidend beter, maar dat heeft vooral te maken met de lage introductiekoers. De Nederlandse staat bracht het bedrijf destijds goedkoop naar de beurs.

Altice -1,7%

Altice opende 5% in de plus, maar inmiddels koerst de Franse kabelaar 1,7% in de min. Het bedrijf leverde beter dan verwachte derdekwartaalcijfers af; zo steeg de omzet met ruim 7% en de ebitda met 8,8%.

Waarschijnlijk reageren beleggers negatief op het nieuws dat de schulden verder zijn opgelopen naar €30,7 miljard. Juist het hete hangijzer is die hoge schuldenberg. Topman Drahi hoopt eind volgend jaar een net debt/ebitda van 4,25 te bewerkstelligen.

Al behaalt Altice deze doelstelling, dan nog is de schuldgraad veel te hoog. Dit maakt het aandeel bijzonder risicovol en eigenlijk alleen geschikt voor speculanten. Vooralsnog gaat het goed, want dit jaar staat de de kabelaar bijna 210% in de plus.

Brede markt

De AEX gaat 0,01% omhoog en daarmee doen we het een tikje beter dan de DAX (-0,3%) en CAC (-0,0%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 4,0% en noteert 11,2 punten.

De futures op Wall Street koersen zo'n 0,1% in het rood.

De euro daalt 0,1% noteert 1,100 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,20%) en Duitse (-0,33%) rente zakken maar liefst drie basispunten.

Goud (+0,4%) pakt de draad weer op.

Olie: WTI (+0,3%) en Brent (+0,5%) lopen iets op.

Bitcoin (-1,9%) valt tegen.

Het Damrak

Royal Dutch Shell (-0,9%) drukt de AEX. Het olie- en gasconcern gaat vandaag $0,47 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel 0,7%.

Aegon (-0,4%) en ASR (+0,4%) profiteren maar mondjesmaat van de goede cijfers van NN Group. Misschien heeft dat met de dalende rentes te maken.

ArcelorMittal (-1,6%) zakt op tegenvallende cijfers uit China. Zowel de Chinese industriële productie als de detailhandelsverkopen vielen behoorlijk tegen.

Takeaway.com (+2,0%) heeft de smaak weer helemaal te pakken. Inmiddels is de maaltijdbezorger €4,8 miljard waard op de beurs.

ABN Amro (-1,6%) wordt wederom in de kliko gegooid. Ook ING (-0,8%) doet een stap terug. Nee, het is bepaald niet het jaar van de banken.

Basic-fit (+2,0%) profiteert van een adviesverhoging van de analisten van The Royal Bank of Canada. Het advies gaat naar opbouwen en het koersdoel wordt met €9 verhoogd naar €35.

SBM Offshore (+1,4%) verhoogt de omzet- en winstverwachting voor dit jaar. Meer diepgang vindt u in het onderstaande premiumartikel. SBM: Outlook opnieuw verhoogd #SBMOffshore https://t.co/l0QNFBlXZl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 14, 2019

Stern (-0,4%) houdt vast aan de eerder uitgesproken verwachting dat de resultaten van de voortgezette activiteiten een verbetering zullen laten zien ten opzichte van het beroerde jaar 2018. Wijziging advies Stern Groep #Stern https://t.co/fz37FZCjst — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 14, 2019

