Wat een verrassing. Het Duitse BBP Q3 is net door op +0,1%, ofwel géén recessie. Wie ging daar niet voetstoots vanuit? Er werd ook -0,1% verwacht.

In sneltreinvaart volgende onderwerp , want het is weer druk. Er zijn Q3's op het Damrak. NN boekt minder winst dankzij vooral het leenbedrijf, hoe kan het ook anders met die rentes. Schade en bank doen het wel goed.

Altice verslaat de verwachtingen, groeit hard, maar laat wel de schulden oplopen.

SBM Offshore levert prima cijfers af en verhoogt de outlook:

Marktbreed gaat het vooral om een glitch in de handelsbesprekingen VS-China. Jeroen vat het denk ik perfect samen. Hier hangt veel vanaf. Verder valt het Japanse BBP tegen en zijn er weer druipende Chinese data. Daar is de bodem nog niet in zicht? Opvallend dat Beijing hier geen geheim van maakt.

Bloomberg: U.S.-China Trade Talks Hit Snag Over Farm Purchases. In the coming weeks, perhaps months, we will see if both parties really want/need a #tradedeal or not. If not they risk a #recession. pic.twitter.com/E3t01XcmQZ — jeroen blokland (@jsblokland) November 13, 2019

Veel impact op de koersen is er niet. Niets springt eruit en alles blijft dicht bij huis. Zelfs de rentes openen vlak.

De agenda is vol en leuk: straks ons BBP, de Shelletjes gaan ex-dividend en er zijn cijfers van Walmart, Nvidia en Applied Materials.

03:00 China industriële productie okt 5,7% YoY (verwacht 5,4% YoY)

07:00 NN Q3-cijfers

07:00 KBC Q3-cijfers

08:00 SBM Offshore Q3-cijfers

08:00 Curetis Q2-cijfers

08:00 Stern Q3-cijfers

08:00 Henkel Q3-cijfers

08:00 Merck Q3-cijfers

08:00 RWE Q3-cijfers

08:00 Duitsland BBP Q3 -0,1% QoQ

09:00 Royal Dutch Shell $0,47 ex-dividend

09:30 Nederland BBP Q3 0,3% QoQ

11:00 EU BBP Q3 0,2% QoQ

13:00 Walmart Q3-cijfers

14:30 VS PPI okt 0,2 MoM

22:00 Applied Materials Q3-cijfers

22:00 Nvidia Q3-cijfers

En dan nog even dit

Zo dus:

President Donald Trump’s threat to jack up U.S. tariffs on Chinese goods could hit consumer goods before Christmas https://t.co/7fPY6giOG9 by @andrea_shalal pic.twitter.com/xVm9FK5eew — Reuters Business (@ReutersBiz) November 14, 2019

Oh, het Japanse BBP Q3 is er ook al. Er werd +0,8 verwacht...

Japan economy grows 0.2% annualised in third-quarter, fourth straight quarter of expansion https://t.co/RddfQm6BhR pic.twitter.com/XrhUlDZac9 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 14, 2019

Jaja:

China’s industrial output grows significantly slower in October, as weakness in global and domestic demand and the drawn-out Sino-U.S. trade war weighs on activity in the world’s second-largest economy https://t.co/hEmWlyZmdV pic.twitter.com/1HV1Xx3GCT — Reuters Business (@ReutersBiz) November 14, 2019

Wel of geen recessie, het is nog atlijd de vraag:

.@Reuters poll: The U.S.-China #trade war is unlikely to see a permanent truce over the coming year, but U.S. recession fears recede - economists https://t.co/CiKCLKGljs by @ShruteeSarkar pic.twitter.com/AMAn6I5pyF — Reuters Business (@ReutersBiz) November 14, 2019

Het zouden er 10 miljioen zijn. In één etmaal:

WATCH: Although Disney’s day one numbers were more than three times the size of some forecasts, it's unclear how many of these new customers came from free promotions https://t.co/KXNZhiTyd5 pic.twitter.com/odGl7UzXTI — Reuters Business (@ReutersBiz) November 14, 2019

Google gaat er ook voor?

Following forays by Apple and Facebook into finance this year, Google will offer checking accounts sometime next year in partnership with Citigroup and a small credit union, sources tell @Reuters https://t.co/3girUcpkg4 pic.twitter.com/fOyXbFKHqA — Reuters (@Reuters) November 13, 2019

Let op Prosus:

Tencent slides 2% after earnings miss lowest analyst’s estimate https://t.co/kR6SqSVNNK — Bloomberg Markets (@markets) November 14, 2019

Nieuw voor me:

The Netherlands is challenging London’s position as Europe’s hub for restructuring the debt of struggling companies https://t.co/14nkr7Jgah — Bloomberg (@business) November 13, 2019

Ja maar wat dan, olbigaties...?

Fidelity warns baby boomers they're taking too much equity risk https://t.co/j1OFSeHEoz — Bloomberg Markets (@markets) November 14, 2019

Huh?

A $100 billion hole may be European market rally’s best ally https://t.co/CB8u30lN0H — Bloomberg Markets (@markets) November 14, 2019

Zou het?

Citi says next leg in bull market coming as outflows turn around https://t.co/y3B8c9vTBt — Bloomberg Markets (@markets) November 14, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.