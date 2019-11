TA: Beurzen nemen gas terug

Trump zegt dat China Amerika heeft bedrogen voor de handel, maar hij geeft de Amerikaanse leiders de schuld van het laten gebeuren

GEPUBLICEERD DI, 12 NOV.2019

NEW YORK - President Donald Trump hernieuwde zijn handelsaanval op China en noemde de natie “valsspelers”, hoewel hij de volledige schuld van de nieuw ontstane situatie neerlegt bij de voormalige Amerikaanse leiders.



Trump sprak dinsdag in de Economic Club van New York.



“Sinds de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie in 2001 heeft niemand beter gemanipuleerd of meer voordeel getrokken uit de Verenigde Staten,” zei Trump. “Ik zal niet het woord ‘bedrogen’ zeggen, maar niemand is beter bedrogen dan de Verenigde Staten, zal ik zeggen.”



De opmerkingen breken een periode van relatieve vrede tussen de twee partijen, die hebben geprobeerd de eerste fase van een overeenkomst uit te werken die sommige tarieven zou verlichten. Details van een mogelijke deal blijven in beweging, waarbij de VS aandringen op meer open markten en een einde maken aan diefstal van intellectueel eigendom, terwijl China wil dat Washington ongeveer 250 miljard dollar aan tarieven laat vallen sinds de impasse begon.





In plaats van China de schuld te geven, zei Trump echter dat eerdere leiders die over handelsovereenkomsten onderhandelden, manipulatie van de overeenkomsten toestonden, met resultaten die Amerikaanse werknemers, vooral die in de industrie, schade toebrachten.



De president herinnerde zich een toespraak die hij hield waarin hij het land bekritiseerde om zijn economische praktijken.



“Ik zei: ‘Dit gaat niet goed.’ Het was in Beijing, deze enorme hal, ’zei Trump. “Maar ik zei dat ik China niet de schuld geef, ik geef China de schuld. Toen besefte ik dat het waar was. '



China was niet de enige die kritiek kreeg van de president. Trump heeft ook de Europese Unie veroordeeld vanwege oneerlijke handelspraktijken.



“Veel landen rekenen ons buitengewoon hoge tarieven of creëren onmogelijke handelsbelemmeringen,” zei hij. “En ik zal eerlijk zijn, de Europese Unie, heel, heel moeilijk. De barrières die ze hebben zijn verschrikkelijk, in veel opzichten erger dan China. ”