Fondsenrondje: Risk-off

De speech van Donald Trump heeft ons niet gebracht waar we allemaal op hoopten. Hij zei dat de VS dichtbij het tekenen is van de eerste fase van een handelsdeal. Dat zijn woorden die hij een week eerder ook uitsprak. Niets nieuws dus.

Daarnaast zei hij dat de handelstarieven worden verhoogd als er geen akkoord met China wordt gesloten. Een behoorlijke tegenvaller, waardoor de AEX momenteel 0,6% lager koerst. De schade valt nog mee, aangezien defensieve zwaargewichten, zoals Unilever (+0,6%), Wolters Kluwer (+0,2%) en Heineken (+0,6%), de boel overeind houden.

Het kleine spul krijgt daarentegen grote klappen te verwerken. De AMX (-1,7%) gaat hard omlaag, omdat cyclische fondsen helemaal aan puin gaan. AMG (-4,5%), Aperam (-3,1%) en OCI (-3,4%) zijn hiervan het voorbeeld. Tegenvallende berichten omtrent de handelsoorlog en dit soort aandelen zijn de klos.

Kiadis -32%

Gisteren nabeurs kwam Kiadis met het slechts denkbare nieuws langs voor beleggers. Het biotechbedrijf had met ATIR101 één potentiële blockbuster in huis, maar nu het management heeft besloten te stoppen met dit middel, zit er niets bijzonders meer in portefeuille.

Kiadis gaat weliswaar verder met therapieën op basis van zogeheten natural killer cells. Dit gaat echter om fase-1 studies voor behandelingen van beenmergtransplantaties bij leukemiepatiënten. Hieraan kan nauwelijks een waarde worden geplakt.

De analisten van NIBC waren er als de kippen bij om het advies te verlagen naar verkopen. Het koersdoel wordt teruggeschroefd naar €1. KBC handhaaft nog het koersdoel van €3,50, maar het kan bijna niet anders dat ook de Belgische grootbank uiteindelijk een verlaging gaat doorvoeren.

De kaspositie van Kiadis bedraagt op dit moment €47 miljoen, maar als we er de verplichtingen vanaf halen dan blijft er niets over. Kortom, een slecht verhaal.

Brede markt

De AEX gaat 0,6% omlaag en daarmee houden we de schade beter beperkt dan de CAC (-0,7%) en DAX (-1,0%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 6,2% en noteert 12,0 punten.

De futures op Wall Street koersen zo'n 0,4% in het rood.

De euro blijft stabiel en noteert 1,102 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,16%) en Duitse (-0,28%) rente zakken maar liefst vier basispunten.

Goud (+0,5%) maakt zijn naam als veilige haven waar.

Olie: WTI (-0,8%) en Brent (-1,0%) zakken verder weg.

Bitcoin (-0,4%) valt tegen.

Het Damrak

ABN Amro (-5,9%) wordt afgestraft voor haar derdekwartaalcijfers. De totale baten daalden met €200 miljoen naar €2,1 miljard. Met name de nettowinst van €558 miljoen viel vies tegen. De consensus lag op €590 miljoen. Verder worden we niets wijzer over het onderzoek van het Openbaar Ministerie. Nee, dit is niet de juiste beursdag om met dit soort cijfers langs te komen. ABN Amro presteert licht beneden de lat #ABNAMROBANKN.V. https://t.co/wHuXzhpnRK — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 13, 2019

(-5,9%) wordt afgestraft voor haar derdekwartaalcijfers. De totale baten daalden met €200 miljoen naar €2,1 miljard. Met name de nettowinst van €558 miljoen viel vies tegen. De consensus lag op €590 miljoen. Verder worden we niets wijzer over het onderzoek van het Openbaar Ministerie. Nee, dit is niet de juiste beursdag om met dit soort cijfers langs te komen. Ook ING (-2,5%) krijgt samen met de verzekeraars een flink pak rammel. De kelderende rentes zouden hier zomaar mee te maken kunnen hebben.

(-2,5%) krijgt samen met de verzekeraars een flink pak rammel. De kelderende rentes zouden hier zomaar mee te maken kunnen hebben. Het is mij een raadsel waarom Aalberts (-4,0%) zo afstort.

(-4,0%) zo afstort. ArcelorMittal (-3,6%) is gemakkelijker te verklaren. Hier zou de speech van Donald Trump zomaar iets mee te maken kunnen hebben. Hij zei immers dat de handelstarieven worden verhoogd als China niet wil tekenen bij het kruisje.

(-3,6%) is gemakkelijker te verklaren. Hier zou de speech van Donald Trump zomaar iets mee te maken kunnen hebben. Hij zei immers dat de handelstarieven worden verhoogd als China niet wil tekenen bij het kruisje. Flow Traders (+2,2%) moet het van dit soort dagen hebben.

(+2,2%) moet het van dit soort dagen hebben. PostNL (-2,0%) is niet het meest geschikte aandeel om op dit soort dagen in portefeuille te hebben.

(-2,0%) is niet het meest geschikte aandeel om op dit soort dagen in portefeuille te hebben. Hetzelfde geldt voor Fugro (-3,7%).

(-3,7%). De bouwers BAM (-3,6%) en Heijmans (-4,2%) geven de winst van gisteren helemaal prijs. Hier speecht Mark Rutte over de oplossingen van het kabinet voor het stikstofprobleem.

Adviezen