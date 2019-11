Ik heb mij daar al vaker over uitgelaten: Mij verbaast het werkelijk dat al die banken deze extra taak om het antiwitwasbeleid mogelijk te maken, zonder morren en zonder vergoeding op zich nemen. Uiteindelijk is dat toch niet hun taak, maar afgedwongen door politici. Als je zowel bij ING als bij ABN-AMRO nu leest wat dat nieuwe beleid kost en hoeveel personeel ze daar voor moeten inzetten. Nog afgezien van de ergernis van klanten die om de haverklap lastig gevallen worden met onbeleefde, eigenlijk onbeschofte vragen. Nog afgezien van blunders die gemaakt worden waarbij transacties geblokkeerd worden, waardoor belangrijke zakenrelaties geschaad worden. Zie recente proces bij DegroofPetercam. Opvallend is recente mededeling dat per 1 januari gestopt wordt met aan - en verkoop van fysiek goud. Meevaller voor goudhandelaren, maar toch teken aan de wand, wat er gaande is: de banken als onbetaalde controleurs voor de fiscus. Zie verslag vandaag van ABN-AMRO hoeveel klanten ze er niet mee lastig vallen.

En het uiteindelijke resultaat is wel degelijk, uitwijking naar buitenlandse banken als de klanten te vaak lastig gevallen worden.