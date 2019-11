Liveblog: Kiadis, ABN, BAM en Heijmans

Update 11:00 uur: BAM, Heijmans, ForFamers en stikstof

Dit is een liveblog, ik zoek naarstig naar de maatregelen die de bouwers raken. Gelet op de dikke koersdalingen van BAM en Heijmans denk ik dat ik inderdaad van raken moet spreken. ForFamers doet niet veel, maar plust wel. Copypaste van BNR. Tja, wat staat hier nou eigenlijk concreet?

10:32 | Minister Carola Schouten van Landbouw ziet het als de taak van het kabinet om de bouw en infrastructuur weer vlot te trekken. 'Er is nog een weg te gaan, maar met dit pakket zetten we opnieuw een stap. We nemen maatregelen die direct ten goede komen aan de natuur.'

Ze kondigt een investering van 250 miljoen euro aan in natuurherstelmaatregelen én maatregelen die nodig zijn voor versteviging van dijken en de kust.

De eerste #stikstof maatregelen van het kabinet: https://t.co/9USI4jBthp

* Maximum snelheid naar 100 km/u

* Noodwet om dijkversterking en kustbescherming

* Aanpassing veevoer voor beperking uitstoot ammoniak

* Regeling voor boeren die willen stoppen@laurensboven #BNR — BNR Nieuwsradio (@BNR) November 13, 2019

Update 10:30 uur: ABN Amro

Mooie, regelmatige grafiek eigenlijk, maar we hadden het denk ik allemaal liever wat anders gezien.

Nee, de Q3-cijfers van ABN Amro zijn niet goed en er zijn geen green shoots, om het kort samen te vatten. Oplopende kosten (gloednieuwe wittewasafdelingen) en voorzieningen zijn de belangrijkste boosdoeners bij de tegenvallers. Dan is er nog die witwasboete die gaat komen. De markt schat die in op €350 à €400 miljoen.

Geen nieuws verder hierover vandaag. De bank werkt mee aan het onderzoek en houdt verder haar mond.

En toch is volgens mij de beleggingspropositie ABN Amro niet zo moeilijk. Het zijn gewoon even wat moeilijker tijden - er komen zeker ooit slechtere, maar ook betere aan - en dan is alles even minder. Hoort er bij. De bank is echter degelijk en allemaal kent mooie ratio's. Natuurlijk kan ze kapot, maar dat risico is er altijd.

Voor koerswinst moet u wellicht (voorlopig) even ergens anders zijn, maar wat ABN Amro aantrekkelijk maakt is het huidige 8% (!) dividendrendement. En uit niets blijkt dat daar aan getornd gaat worden. Onderliggend is de bank gewoon gezond en wellicht is het dividend er net zo heilig als die positieve spaarrente.

Als lange termijn (dividend)belegging ligt ABN Amro misschien daarom wel voor het oprapen. Natuurlijk, de koers kan misschien nog veel lager, zeker als het toch nog tot een recessie komt, maar dat dividend zit in de tas. Bad case scenario: zelfs als de bank het onverhoopt halveert, maakt u nog 4% dividendrendement.

Martin wijst hier ook al op:

ABN Amro presteert licht beneden de lat #ABNAMROBANKN.V. https://t.co/wHuXzhpnRK — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 13, 2019

Bijkopen op de daling, hartelijk dank, dat deed ik bij Kiadis, roept u nu misschien? Jorik 'Couponschaar' van den Bos legt u uit hoe u kaf van koren scheidt.

Pas op voor de value trap! https://t.co/dOFc3d3cwo — Jorik van den Bos (@JorikvandenBos) November 13, 2019

Tot slot de CEO nog even over die spaarrente. Er is trouwens nog geen vervanger voor hem - dat moet natuurlijk een haar zijn - en het is voor ABN Amro begrippen opvallend stil hierover?

Inderdaad, wij beloven geen negatieve rente in rekening te brengen voor tegoeden tot 100.000 euro. Onze CEO legt uit: pic.twitter.com/wO5L4Dqw4B — ABN AMRO (@ABNAMRO) November 13, 2019

Update 09:40 uur: Kiadis...

Mooi moment om in te stappen? Die vraag kreeg ik ook veelvuldig toen Kiadis een paar weken meldde dat haar middel ATIR101 gen Europese toestemming krijgt. Misschien, maar de hele beleggingspropositie moet opnieuw, zei ik toen. Dat blijkt te kloppen. Zo drastisch zag ik echter ook niet aankomen...

Met #Galapagos zijn we verwend op Damrak #Kiadis bewijst helaas hoe risicovol biotechs zijn. Ze stopt met enige middel dat ze ontwikkelt en -40% dus. En de koers lag al niet goed... #AEX pic.twitter.com/tPst5yX2y6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 13, 2019

Ik bedoel maar. In Biotechië, vroeger bekend als België, staan in tegenstelling tot het Damrak veel biotechs genoteerd en ook dat zijn niet allemaal Galapagossen.

#Kiadis staat voor een 40% lagere opening. Was daarvoor al het minst presterende Belgische biotechaandeel, tot dusver in 2019. De meerderheid van de sector doet het daarin slechter dan de BEL20, met #Galapagos als (eenzame) uitschieter. Sectoroverzicht? pic.twitter.com/eYaMNWF9NG — Tom Simonts (@TSimonts) November 13, 2019

Update 09:30 uur: Advies

Voor u verzameld: