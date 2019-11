Tracker Tips: Tijd voor een Britse belegging?

De FTSE 100-index, de leidende benchmark met de 100 grootste bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk, heeft door het geplande vertrek uit de Europese Unie ten opzichte van andere Europese landen ondermaats gepresteerd.

De onderstaande grafiek laat bijvoorbeeld zien dat een belegging in een FTSE 100-ETF het in het afgelopen jaar een stuk slechter heeft gedaan dan een tracker op de Duitse of Franse aandelenmarkt.

Ten opzichte van de gerenommeerde DAX-index doet de Britse ETF het 5,5% slechter, maar het gat met de Franse CAC-index is maar liefst dik 9%.

Brexit

Het beraamde Britse vertrek uit de EU, de zogeheten Brexit, neemt inmiddels al meer dan drie jaar in beslag en het is nog steeds onduidelijk hoe dit uiteindelijk afloopt.

Er staan nieuwe verkiezingen gepland op 12 december en als premier Boris Johnson erin slaagt een meerderheid in het parlement te verwerven, kan hij zijn huidige Brexit-deal met de EU doorvoeren en verder regeren.

Een ander mogelijk scenario is dat de Conservatieven verliezen, er een nieuw referendum over de Brexit wordt gehouden en de Britten er uiteindelijk toch voor kiezen om in de EU te blijven.

Beide scenario’s kunnen naar mijn mening voor opluchting zorgen en mogelijk een kleine inhaalslag veroorzaken in een FTSE 100-ETF. Daarmee begeef ik me op glad ijs, maar het biedt zeker kansen voor de onverschrokken belegger.

ISFA

Degenen die willen inspelen op een mogelijk positief scenario voor gerelateerde aandelen kunnen beleggen in de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (isincode: IE0005042456). Deze ETF kost slechts 0,07% per jaar en het uitkeringsrendement ligt op zo’n 4,5%.

ISFA heeft een notering op Euronext Amsterdam.

Zo'n ETF kan ook interessant zijn voor de belegger die meer spreiding zoekt in een aandelenportefeuille als toevoeging in een Core-Satellite strategie. Daarin is er de basisportefeuille (de Core), bijvoorbeeld een Euro Stoxx 50-ETF, met als aanvulling de specifieke keuzes (de Satellite), in dit geval ISFA.

De 10 grootste posities in de tracker zijn als volgt:

De sectorverdeling van de mand aandelen kunt u afleiden uit de volgende tabel.