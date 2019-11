Ease2payKopen kopen kopen 100%officieel bijgewerkt op de rabobank-website en nu krijgt Ease2pay voordelen van 3,4 miljoen klanten van rabobank die rabowallet-software zullen gebruiken, ease2pay gaat zeker omhoog, de NIBC heeft al 1,60 euro buy call gegevenABM FN-Dow Jones) NIBC gaat het aandeel Ease2Pay volgen met een koopadvies en een koersdoel van 1,60 euro. Dat bleek maandag uit een analistenrapport van de bank.Het model van Ease2Pay moet zich nog bewijzen en het bedrijf is nog druk bezig met opschalen, maar NIBC ziet veel potentieel.De toegang die het bedrijf heeft tot consumenten via gebruiksvriendelijke betaalapps voor bijvoorbeeld parkeren of tanken, voegen in combinatie met slimme aanbiedingen voor trouwe klanten waarde toe aan de betaalketen. Dat is iets waar beleggers bij andere bedrijven met vergelijkbare profielen waarde aan hechten, aldus analist Edwin de Jong.Bereiken van schaalgrootte is echter uitermate belangrijk. Dit doet het bedrijf door nieuwe samenwerkingen en apps toe te voegen aan zijn portefeuille, zoals RaboWallet vorig jaar en het leasebedrijf ALD dit jaar.Op basis van de verwachte omzetgroei tot en met 2023 noemt NIBC de huidige waardering aantrekkelijk.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999de volumesterkte vertoont een aantrekkelijke koop- en opwaartse beweging