Fondsenrondje: Duitse meevaller

Het sentiment is niet kapot te krijgen. Mede door het gerucht dat Amerikaanse importheffingen op Europese auto's worden uitgesteld, koerst de AEX 0,4% hoger.



Op de Zwitserse beurs na staan alle Europese indices in de plus. Helaas zijn de uitslagen redelijk beperkt. Dat geldt ook voor onze hoofdfondsen. Dat ArcelorMittal de grootste winnaar is met een plus van 1,4%, zegt genoeg.



Zojuist kwam de ZEW index langs, die het vertrouwen van Duitse institutionele beleggers meet. Deze kwam beduidend hoger uit dan verwacht. Het werkelijke cijfer is -2,1, terwijl economen rekenden op een stand van -13,2. Ondanks dat de markten er vandaag nauwelijks op bewegen, is het een belangrijke macro om in de gaten te houden.

De ZEW-index is immers een vooruitkijkende indicator, waardoor hij een aardig beeld schetst van waar de Duitse economie de komende maanden naartoe gaat. In de onderstaande grafiek ziet u dat het vertrouwen van Duitse ondernemers de laatste maanden weer in de lift zit:



IMCD valt tegen

Handelaren hebben vanochtend een aardig zakcentje met IMCD (+0,1%) kunnen verdienen. Bij opening ging het aandeel meer dan 7% omlaag, maar inmiddels is het verlies volledig weggewerkt.

De cijfers van de distribiteur van chemicaliën waren overigens niet denderend. De omzet klom in de eerste negen maanden van dit jaar weliswaar met 17%, maar deze stijging werd bijna volledig veroorzaakt door overnames. Op eigen kracht zat er slechts een plusje van 1% in.

De stijging van de brutowinst van 15% lijkt op het eerste oog goed, maar is het niet. Doordat de omzet sneller stijgt, kunnen we niets anders concluderen dan dat de marges zijn gedaald. Lichtpuntjes zijn er ook: zo verwacht CEO Piet van der Slikke dat de middellangetermijndoelen gewoon worden gehaald. Misschien is dat de reden waarom de koers in de loop van de ochtend herstelt.

Brede markt

De AEX gaat 0,4% omhoog en daarmee presteren we in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 1,9% en noteert 11,3 punten.

De futures op Wall Street koersen zo'n 0,1% in het groen.

De euro blijft stabiel en noteert 1,103 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,12%) en Duitse (-0,24%) rente blijven stabiel.

Goud (+0,0%) blijft dicht bij huis.

Olie: WTI (-0,4%) en Brent (-0,0%) zakken verder weg.

Bitcoin (+0,2%) houdt het hoofd vooralsnog aardig boven water.

Het Damrak

Galapagos (+0,7%) gaat verder omhoog en zet wederom een nieuwe hoogste koers ooit op het bord. Het biotechbedrijf profiteert van een koersdoelverhoging van Barclays.

(+0,7%) gaat verder omhoog en zet wederom een nieuwe hoogste koers ooit op het bord. Het biotechbedrijf profiteert van een koersdoelverhoging van Barclays. De Nederlandse grootbanken ABN Amro (+1,0%) en ING (+0,6%) liggen er aardig bij. Eerstgenoemde presenteert morgen de derdekwartaalcijfers. Afgelopen vrijdag gaf de IEX Beleggersdesk alvast een vooruitblik. Vooruitblik kwartaalcijfers ABN Amro #ABNAMROBANKN.V. https://t.co/7gsoz4vOcf — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 9, 2019

