Liveblog: Arcelor, VW, Fugro en Unilever

Update 11:15 uur: ZEW Index

Wéér een meevallend Duits cijfer:

Grüne Triebe is letterlijk vertaling #greenshoots Donderdag bevestigt Duitsland met BBP Q2 dat ze in recessie zit. Wellicht is die alweer over. #ZEWIndex over november valt dik mee #AEX pic.twitter.com/vxQNHHZsvt — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 12, 2019

Intussen in een polder een eindje verderop:

Economen zien signalen van naderende recessie: 'Wellicht eind volgend jaar' https://t.co/t1z6WYtHUQ — NOS (@NOS) November 12, 2019

Update 11:05 uur: De rijken knijpen 'm ?

Typisch zo'n bericht waarvan u net als ik op het eerste gezicht misschien ook schrikt.

The world’s rich is readying for a major stock sell-off, UBS Wealth says https://t.co/CsQV7Z6TYr — Bloomberg (@business) November 12, 2019

Ik denk, ik hoop, ik verwacht dat: het is gewoon weer kermiswaarzeggerij. En hebt u ooit meegemaakt dat er geen donkere wolken, bedreigingen en onzekerhden waren? Kortom, niks van aan trekken. Of? Kijk hier twee blogjes onder, VolkerWessels. Bang of niet, private quity, veelal rijken, kopen zich juist suf.

Wealthy people around the globe are hunkering down for a potentially turbulent 2020, according to UBS Global Wealth Management.

A majority of rich investors expect a significant drop in markets before the end of next year, and 25% of their average assets are currently in cash, according to a survey of more than 3,400 global respondents.

The U.S.-China trade conflict is their top geopolitical concern, while the upcoming American presidential election is seen as another significant threat to portfolios.

“The rapidly changing geopolitical environment is the biggest concern for investors around the world,” said Paula Polito, client strategy officer at UBS GWM, in a statement.

“They see global interconnectivity and reverberations of change impacting their portfolios more than traditional business fundamentals, a marked change from the past.”

Wealthy amass a record $121 billion in tax-sheltered accounts https://t.co/I0EiH34C5a — Bloomberg Economics (@economics) November 12, 2019

Update 10:55 uur: Advies

Kijk aan, een kloopadvies voor ArcelorMittal

ArcelorMittal: naar buy van hold en naar €18 van €13 - UBS

ArcelorMittal: naar €18,80 van €13,10 (buy) - AlphaValue

ASML: naar €215 van €210 - Bernstein

Galapagos: naar €180 van €170 (buy) - Barclays

Aperam: naar €32 van €28 (buy) - Goldman Sachs

Aperam: naar €32 vn €33,40 (buy) - Société Générale

Update 10:40 uur: Rentes

Komen de rentes bij van overdrijving, of (voor)ziet de rentemarkt minder risico in economie, winsten, kredietwaardigheid en markten? Allebei kan ook nog.

En de rentes? Die stijgen alweer. Een paar tienjaars:



NL: -0,10 (plus twee basispunten vandaag, zie plaatje)

Duitsland: -0,23% (+2)

Frankrijk: 0,07% (+2)

Italië: 1,37% (+3)

Zwitserland: -0,38% (+2)

VS: 1,95% (0)#AEX pic.twitter.com/Y3Ri84lzio — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 12, 2019

Hoppa, weer kassa voor de staat (maar niet voor de pensioenfondsen die ze moeten kopen): weer een tienjaars tegen -0,11%.

Heropening DSL 2029 brengt € 1,415 miljard ophttps://t.co/4qXZjTUYbw — Dutch State Treasury (@DSTA_nl) November 12, 2019

Update 10:30 uur: This time value is different?

Het is altijd goed om kritisch naar de waarderingsmaatstaven te kijken bij aandelen. Zeker prikkelend, maar deze meneer van Skagen gaat alleen wel heel ver?

Want niet materiële, maar immateriële activa zijn steeds vaker de belangrijkste aanjager van waardeschepping. Immateriële activa vertegenwoordigen volgens Gezellius nu 84% van de marktwaarde van de S&P 500, tegen slechts 32% in 1985.

Hij ziet er ook nog jong uit. Ik vermoed dat Knut Gezellius van Skagen de dotcombubbelcrash niet heeft meegemaakt, want toen vlogen de reusachtige goodwill-afschrijvingen de beurs om de oren. Toch maar even lezen, want hoe moet het dan wel? #freecashflow

Traditionele modellen om aandelen te waarderen, voldoen niet langerhttps://t.co/pr0tMKRAB0 pic.twitter.com/Bvgm9AjuOS — IEXProfs (@IEXProfs) November 12, 2019

Update 10:00 uur: Volker en BAM

In principe is het gebeurd met €22,15 en €22,10 vandaag op het bord. na 2,5 jaar nemen we al weer afscheid van VolkerWessels. Dat is balen voor wie serieus lange termijn dacht te beleggen in dit aandeel. De familie Wessels heeft de spreekwoordelijke lak aan u, alle mooie woorden destijds in het prospectus ten spijt.

In mei 2017 ging het bedrijf voor €23 naar de beurs en via haar investeringvehikel Reggeborgh trekken de Wessels het er nu voor €22,20 vanaf. Een whopping korting van 3,5%! Even snel de sigarendoos er bij: Reggeborgh heeft 51,12 miljoen aandelen (63,9%), ofwel dat is een papieren boekwinst van €41,70 miljoen.

Daar gaat het niet om. De familie kijkt over de slechte koers, conjunctuur, IJmuiden, stikstof en sentiment heen en vindt het blijkbaar een koopje. Datastream neemt nog niet de koers van vandaag mee, maar herbelegd springen de investeerders van het eerste uur er na aftrek van kosten zowat neutraal uit. Hooguit.

De koers plust nu, ik verbaasde me echt over de lagere opening van concurrent BAM. Kijk maar. Die maximale €37,5 miljoen is trouwens precies de verhoging van het bod, ofwel zelfs de verhoging van het bord is een sigaar uit eigen doos.

#VolkerWessels spreekt zich uit over claims richting Rijkswaterstaat inzake OpenIJ IJmuiden. Verwacht tussen de 5 en 37.5 miljoen terug te krijgen. Pikant, want dat geldt dan uiteraard ook voor 50%-partner #BAM.

Uit mn SlimsteBelegger Blog: pic.twitter.com/tfJvWdUcSW — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 12, 2019

Nog even iets om over na te denken: Walgreens is de laatste grote vis en wat zien we de laatste jaren allemaal wel niet van het Damrak verdwijnen? Veel. Private equity heeft blijkbaar geen hoogtevrees van de koersen en vindt aandelen niet te duur en bubbelen. Of weet u het beter?

Update 09:45 uur: Fugro

Fugro zakt zomaar op flinke omzet-spikes. Geen headlines te zien, ik zoek de trigger.

Update 09:30 uur: Vegetarische Unilever

Dit weekend was ik voor het eerst in jaren weer in een Albert Heijn. Ja, zo hebben mijn vrouw en ik dat onderling geregeld: ik volg de beurzen, zij doet de rest :-) Ik keek mijn ogen uit. Overal groene bordje bij de schappen met vegan en vega. Nu woon ik in een Amsterdamse hipsterwijk, is het bij u ook zo in de Appie?

Wake-up call voor mij, ik wist niet dat die hele voedingsrevolutie zo snel ging. Enfin, dat vega en avocado's hip zijn, weten we intussen. En Unilever heeft de Vegetarische Slager. Goed dat het gigaconcern beter bij de vegales is dan ik. Goed voor de marges ook, die spullen worden duur verkocht.

#DeVegetarischeSlager dus, mooi op tijd gekocht door #Unilever Met hele vegahype en na #BeyondMeat spektakel was tent nu wellicht veel duurder geweest #AEX https://t.co/cW0RrtYMdN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 12, 2019

Of moet ik zeggen dat juist 3G, de eigenaar van Burger King, goed heeft getimed? Deze zomer was een contract met Unilever misschien duurder geweest. Dit is Beyond Meat. In mei ging het bedrijf voor $25 naar de beurs. Zucht. Voor de zoveelste keer gaan velen volledig stuk op wat toch een winaar is...