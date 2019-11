AliPay gebruik ik zelf niet, maar wel Paypal. En of die nu aan een bankaccount is gekoppeld of niet, voor de ontvanger van een betaling is Paypal asociaal duur. 5-10% kosten. Voor de gebruiker is het minstens zo erg: Voorgelogen dat Paypal gratis is...probeer eens iets in een andere valuta te kopen dan Euro en ze pakken zo 5% op de omwisselkoers. Wellicht zijn dit juist de bankkosten die in het filmpje hierboven worden genoemd, maar ik vrees van niet. Ook AliPay en consorten zullen een verdienmodel moeten hebben. Dus of we nu de banken fors betalen, of AliPay en de likes, betalen voor financiële diensten zullen we als consument:) Voor niets gaat de zon op.