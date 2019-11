De FC Wessels is er al uit, het bod wordt verhoogd. Tot de volgende keer dan maar weer voor een nieuw avontuur aan het Damrak?

Lijkt me sterk. of gaat lang duren. Want wie gaat dan nog buy & hold in VolkerWessels beleggen als de familie zelf de beursnotering als handelswaar ziet.

Het bedrijf geeft ook meteen de Q3-cijfers.

Toch even kijken wat de CEO over stikstof enzo zegt, vergelijkbaar met BAM en Heijmans:

The issues surrounding Nitrogen, PFAS and PFOS have not been resolved as yet. It is clear that after the summer the call for action has become very loud and the Dutch government has promised an interim solution to be announced before the 1st of December 2019.

The impact on our company very much depends on the outcome of these discussions but – if unresolved - will have the biggest impact on our Infra business in the Netherlands.

Volgende, IMCD heeft Q3's. Formeel is dit een cyclische bedrijf. En dan alleen maar double digits in een tijd van neergaande economie. Overigens is dat wel merkbaar aan de resultaten in Europa volgens het bedrijf, maar Amerika en Azië draaien wel goed.

Marktbreed doen we het hiermee. Er zijn weer felle onlusten in Hongkong en het is ook weer mis tussen Israël en Gaza:

-Hong Kong shares stabilize after sharp losses

-Stocks ?? in Tokyo, Shanghai and Sydney

-Shares ??in Seoul

-U.S. futures ??

-New Zealand’s dollar slumps on weakening inflation expectations

-Pound holds gainshttps://t.co/EvYNuEtoHZ pic.twitter.com/8fxWveFfKf — Bloomberg (@business) November 12, 2019

Al met al staan de markten er niet onaardig, maar wel een beetje inspiratieloos bij. Het ziet er naar uit dat de AEX ietsje verder op schuift naar 600. Intussen stijgen de rentes alweer twee basispunten - onze tienjaars doet nu precies -0,1% - ofwel, de vastrentende markt is alweer in risk-on modus.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Sandd, de Volksbank (de minister vangt nu niet de hoofdprijs, fluister ik), vervoerscijfers Air France-KLM (groei bij KLM en krimp bij u weet wel) en opdracht Arcadis:

ASML: naar €215 van €210 - Bernstein

De AFM meldt deze shorts en lieve help, wat een waslijst?!

08:00 IMCD Q3-cijfers

08:00 Infineon Q3-cijfers

08:00 Vodafone Q1-cijfers

08:00 Deutsche Post Q1-cijfers

08:00 Continental Q1-cijfers

11:00 Duitsland ZEW Index nov -13,0%

+2,2%, eens zien of grootaandeelhouder Prosus ook reageert:

Tencent Music's quarterly revenue beats on subscriber growth https://t.co/v3NvhcOWJT pic.twitter.com/tRZxO6DL9O — Reuters (@Reuters) November 12, 2019

Aankoop De Vegetarische Slager dus:

Burger King picks Unilever to make plant-based Whoppers in Europe https://t.co/QGdGxKmJvp pic.twitter.com/mPBa7eUwjS — Reuters (@Reuters) November 12, 2019

Eindelijk:

Lighting manufacturer Osram recommends shareholders accept a $4.4 billion takeover https://t.co/LbmeFJZNbm — Bloomberg (@business) November 12, 2019

Letten we op Ahold Delhaize?

Amazon plans to launch a new supermarket brand that will be distinct from Whole Foods https://t.co/MiK1lqNQ3f — Bloomberg (@business) November 12, 2019

AB InBev doet ook weer eens een overname:

Anheuser-Busch to buy out Craft Brew Alliance in $321 million deal https://t.co/SCXVG1auqs pic.twitter.com/sarK1GZsnD — Reuters (@Reuters) November 12, 2019

Wacht even:

Microsoft says it will follow California's digital privacy law in U.S. https://t.co/7OlmHUjzpv pic.twitter.com/6mPCWmL9XI — Reuters (@Reuters) November 12, 2019

Zo werkt dat daar:

China is showing that payments can happen cheaply and easily without banks or credit cards https://t.co/lnc6nWhdVU @NewEconForum pic.twitter.com/9To1QRy4gA — Bloomberg (@business) November 12, 2019

Na Fitbit is er deze deal.

Google signs healthcare data and cloud computing deal with Ascension https://t.co/4G7JhmRboE pic.twitter.com/pFBVX899Nc — Reuters (@Reuters) November 12, 2019

Live vanaf vandaag:

Disney+ won over investors. Now it needs to conquer consumers https://t.co/EP96oiJHqA — Bloomberg (@business) November 12, 2019

Straks de ZEW vertrouwensindex:

German businesses are more pessimistic on China, one of their biggest markets, than they’ve been in years https://t.co/P4rZQpfwa6 pic.twitter.com/yv3TE3eDHq — Bloomberg (@business) November 12, 2019

