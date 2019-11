Liveblog: Takeaway, Arcelor en Sif

Update 10:00 uur: Eindspel Just Eat

Daar is ook Just Eat al met een reactie. Duidelijk. Ze wil de fusie met Takeaway doorzetten.

Voorbeurs meldde Prosus als dat ze haar bod op Just Eat doorzet voor 710 pence per aandeel, Geen verhoging dus, waar bijvoorbeeld grootaandeelhouder Cat Rock op aan drong. De Zuid-Afrikanen zetten de deadline op 11 december en doen hun bod gestand als 75% van de aandelen Just Eat is aangemeld. Dat was 90%.

Ik neem aan dat Prosus al diverse (groot)aandeelhouders heeft gesproken en misschien al beloftes op zak heeft, anders zou ze wel verhogen...? Zeg het maar. Grote voordeel is natuurlijk dat dit bod in cash is.

Takeaway heeft het er maar druk mee vandaag. Eens te meer herhaalt het bedrijf dat haar bod weliswaar lager is, maar in zijn visie op termijn beter (voor de aandeelhouders). Het laatste woord is daarom aan de aandeelhouders Just Eat aan wie zij hun bezit willen verkopen of uitruilen. Even snel de scores:

Takeaway +1,6%

Prosus -1,3%

AEX +0,1%

Just Eat -0,2%

FTSE 100 -0,5%

Inderdaad, druk. Beetje verwarrend misschien, de maaltijdbezorger had meer nieuws vandaag.

Update 09:30 uur: Advies

Een verlaging voor ArcelorMittal en Sif en de rest: